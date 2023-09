Red Bull Racing RB19 detail

Red Bull heeft een nieuw ontwerp van de achtervleugel meegenomen naar Singapore. Daarmee treedt de formatie in de voetsporen van een aantal concurrenten. Het concept van het deels losgekoppelde uiteinde van de horizontale flappen van de endplate werd als eerste geïntroduceerd door Alpine. Inmiddels zijn ook AlphaTauri en McLaren met een vergelijkbaar concept gekomen.

Haas VF-23 detail

Een blik op de interne structuur van de neus van de Haas VF-23, hier nog zonder voorvleugels en afdekkap op de voorkant.

Williams FW45 detail

Williams heeft twee specificaties van de voorvleugel meegenomen. Alex Albon krijgt de beschikking over de nieuwe vormgeving, teamgenoot Logan Sargeant zal het met de oude versie moeten doen.

Williams FW45 detail

Hier is de nieuwe versie te zien, waarmee Albon dus gaat rijden. Deze beschikt over een bredere beweegbare flapsectie en een smallere statische sectie dichter bij de neus.

Alpine A523 detail

Een notitie aan de monteurs van Alpine zodat ze niet vergeten om de metalen verbindingen op de flappen te bevestigen.

Mercedes W14 detail

De neus en voorvleugel van Mercedes, voorzien van een verlengde hoofdplaat aan de buitenkant, wat resulteert in drie veel smallere flappen erachter.

Red Bull Racing RB19 detail

Een blik op de fairings van de remconfiguratie van Red Bull. Met al deze kanalen en buizen wordt de temperatuur binnenin de diverse remcomponenten gereguleerd, zoals de remschijf, remklauw en velg en band.

Red Bull Racing RB19 detail

Een monteur met het stuurwiel van de RB19, waardoor wij de achterkant met de flippers mooi kunnen zien.

Ferrari SF-23 detail

De higher downforce achtervleugel van Ferrari, voorzien van een diepere schepvorm in het midden en een recht aflopende hoek bij de endplate.

Ferrari SF-23 detail

In lijn met de achtervleugel van hierboven een higher downforce voorvleugel. Ferrari heeft een Gurney toegevoegd aan de bovenste rand.

Ferrari SF-23 detail

De interne schijf en remklauw aan de achterkant van de Ferrari SF-23 is voorzien van een zilveren coating voor betere warmteoverdracht.

Ferrari SF-23 detail

Datzelfde geldt voor de voorzijde, al is de coating ditmaal beperkt tot de fairing van de remklauw en het buizenwerk dat koele lucht moet aanvoeren.

Ferrari SF-23 detail

Close-up van de neus en voorvleugel van de SF-23. De punt van de neus is verder naar achteren geplaatst op de rand van het tweede vleugelelement zodat er meer lucht onder de neus door kan stromen.

Ferrari SF-23 detail

Een interessant beeld van de onderkant van de crashstructuur van de achterzijde, de ophanging, behuizing van de remmen en brake duct winglets.

Mercedes W14 detail

De higher downforce achtervleugel van Mercedes beschikt over de metalen verbinding tussen de horizontale hoofdplaten en de endplate, in lijn met het concept wat Alpine eerder introduceerde. Hierdoor is ook de vormgeving van deze hoek veranderd. Hier zie je ook dat de behuizing van de DRS-activator nog niet gemonteerd is, waardoor je het mechanisme kunt zien wat normaliter verstopt zit.

Mercedes W14 detail

Zonder het bodywork en de vloer bevestigd, zien we de metalen steunen die de vloer op de juiste plaats moeten houden.

Alpine A523 tehnical detail

Alpine maakt opnieuw gebruik van de higher downforce voorvleugel die geïntroduceerd werd in Hongarije en beschikt over de welvende rand van de bovenste flap.

Ferrari SF-23 detail

Close-up van het uiteinde van de voorvleugel van Ferrari. Alles is erop gericht om zo veel mogelijk lucht naar buiten te sturen, langs de roterende voorbanden. Dit is het bekende outwash-effect.

Ferrari SF-23 detail

En hier een detail van de neus van de SF-23, op het moment dat de beweegbare delen van de voorvleugel nog niet bevestigd zijn.