Carlos Sainz staat alweer aan de vooravond van zijn negende Formule 1-seizoen, nadat hij in 2015 zijn debuut maakte bij Scuderia Toro Rosso. Via Toro Rosso, Renault en McLaren kwam de Spanjaard bij Ferrari terecht als vervanger van de vertrekkende Sebastian Vettel. De Madrileen is vergelijkbaar met een diesel: hij had even nodig om op gang te komen. In zijn McLaren-periode was een stijgende lijn zichtbaar. Zijn eerste jaar bij Ferrari in 2021 verliep ook meer dan uitstekend. Zijn grootste kracht is naar eigen zeggen consistentie en dat trok hij door naar de Scuderia. Sainz versloeg Leclerc dat jaar, de kroonprins van de Scuderia, al werd de Monegask in 2021 ook geregeld geteisterd door pech.

Handenwrijvend stonden de Formule 1-fans begin 2022 te wachten op de interne strijd bij Ferrari, maar al snel werd duidelijk dat Leclerc overduidelijk de betere was van de twee. Sainz maakte fouten, waardoor hij al vroeg in het seizoen meerdere keren uitviel en de aansluiting op zijn teamgenoot verloor. De 28-jarige coureur kon niet goed overweg met de F1-75. In Canada begon het tij langzaam te keren, toen hij Max Verstappen onder druk kon zetten voor de overwinning. Op Silverstone kwam de langverwachte eerste Grand Prix-zege. Nadien moest hij geregeld weer zijn meerdere erkennen in Leclerc, maar de gaten werden steeds kleiner.

Zelf concludeerde Sainz na het F1-seizoen 2022 tegen Sky Sports: "Ik ga niet liegen: ik ben niet heel blij met mijn seizoen. De eerste helft was vrij pittig", zei hij. "Ik kwam eerder nooit echt tempo tekort en was vrijwel in elke auto meteen snel. Dit was de eerste keer dat ik twee of drie tienden trager was. Ik moest echt alles geven om die verloren tijd te vinden. Charles reed met name in de eerste helft van 2022 bijzonder sterk. Dit liet mijn tekortkomingen meer zien. Ik had hem aan het einde eindelijk te pakken. Ik kon in een ritme komen en bereikte met de auto een goed niveau. Dit is de basis voor volgend jaar."

Brandschade aan de wagen van Carlos Sainz, Ferrari F1-75. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Vertrouwen

En die basis gaat belangrijk zijn in 2023. Het is het tweede jaar onder de nieuwe technische regels. De SF-23 die eerder deze week gepresenteerd werd, is een evolutie van zijn voorganger, de F1-75. En dus een doorontwikkeling op een auto waar Sainz niet al te best mee uit de voeten kon, met name in het begin van 2022. De drie pole-positions, zijn overwinning en sterkere tweede seizoenshelft kweekten vertrouwen voor het nieuwe jaar. Hij zat afgelopen winter dan ook niet stil. "Ik weet maar al te goed wat dit jaar beter moet en op welk vlak ik als rijder stappen kan maken", aldus de Ferrari-coureur. "Ik heb in de winter hard gewerkt en me goed voorbereid. Ik geloof dat ik het kan en dat ik nog beter kan worden."

Het afgelopen F1-seizoen zorgde ervoor dat Sainz afscheid moest nemen van een van zijn sterkste punten: consistentie. "Ik verloor datgene wat mij juist zo sterk maakte bij McLaren en in mijn eerste jaar bij Ferrari", zegt hij daarover. Daarnaast heeft hij meerdere aspecten aangepakt afgelopen maanden. "De communicatie met het team, mijn mentale aanpak, mijn manier van rijden, mijn mindset. Er zijn bepaalde zaken die ik na een paar jaar bereid was te veranderen. Het is een kwestie van jezelf blijven uitdagen en ik doe dat. Ik ga niet publiekelijk in detail treden... dat is voor de coureur zelf en het team rond de coureur. Mijn engineers weten ervan. Ik ben open geweest en werk eraan."

In een poging beter te worden en voor de wereldtitel te kunnen gaan, stelde hij zichzelf veel vragen. "Als je voor Ferrari rijdt en net zo competitief bent als ik ben, dan ga je een jaar met maar een doel in: het winnen van het kampioenschap. Dit geldt niet alleen voor mij, maar voor het hele team. Het is voor op de korte termijn duidelijk dat je daarvoor de beste coureur dient te zijn en bij het beste team moet zitten", zegt Sainz. "Wat kan ik doen? Wat kunnen de renstal en coureur doen om de allerbeste te worden? Bij het ingaan van de winter wilde ik hieraan werken. Naar mijn idee kan ik dit jaar het beste geven. Los van wat er gebeurt, heb ik dit jaar in ieder geval meer vertrouwen. Ik voel dat ik meer kan en beter ben voorbereid. Ik weet hoe het is om vooraan te vechten en wat ik moet doen. Ik ben er klaar voor. Maar ik blijf zeggen: iedereen wil winnen, iedereen is er klaar voor."

Na een aantal simulatiesessies heeft Sainz kunnen concluderen dat de nieuwe SF-23 virtueel niet veel scheelt met zijn voorganger, maar heeft hij er toch een goed gevoel aan overgehouden. Daarnaast bivakkeert de Spanjaard al vanaf de tweede week van januari in Maranello en heeft hij ontzettend veel tijd doorgebracht met zijn engineers. De plannen liggen op tafel. "Het is zeer duidelijk waar stappen gemaakt moeten worden. Wat dat betreft was het een vrij soepele winter. Nu is het zaak om de plannen uit te voeren." Is het goed genoeg om voor het wereldkampioenschap te gaan?

Video: De nieuwe Ferrari SF-23 onder de loep genomen door Motorsport.com