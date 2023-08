F1-seizoen 2023: De vijf winnaars van de eerste seizoenshelft

Max Verstappen declasseert de rest

Max Verstappen is dit jaar niet te stoppen. Foto: Erik Junius

Hij was in 2022 al ijzersterk, maar is dit Formule 1-seizoen ongenaakbaar. Max Verstappen won dit jaar al tien Grands Prix, overklast zijn Red Bull-teamgenoot met gemak en laat, om bij de woorden van Mercedes-teambaas Toto Wolff te blijven, de rest er als Formule 2-coureurs uitzien. De 25-jarige Nederlander leidt het wereldkampioenschap met een verschil van maar liefst 125 punten op Sergio Perez, de nummer twee, en dat na slechts twaalf races. Het is niet de vraag of, maar wanneer de Nederlander zijn derde F1-titel in de wacht sleept. Het zijn dit jaar Schumacheriaanse praktijken. Mensen mogen het saai vinden, maar we kijken op dit moment wel naar een van de beste F1-coureurs ooit die ongelofelijke dingen doet en door niemand, maar dan ook niemand van het huidige veld, gematcht kan worden. Het lijstje winnaars moet hoe dan ook worden afgetrapt met Verstappen. Weet hij ook de tweede seizoenshelft te domineren?

Red Bull loopt verder weg

Red Bull ontwikkelde dominerende auto. Foto: Michael Potts / Motorsport Images

Naast Verstappen heeft ook zijn werkgever Red Bull Racing de zaakjes meer dan goed voor elkaar. De RB18 was vorig jaar al een schot in de roos, maar de doorontwikkelde RB19 is een klasse apart. Vooraf werd gedacht, en ongetwijfeld gehoopt, dat het F1-team in Milton Keynes meer gehinderd zou worden door de windtunnelstraf, maar in plaats daarvan is de voorsprong op de concurrentie juist gegroeid. Adrian Newey heeft samen met zijn technische team een bijzonder efficiënte wagen van de band laten rollen, die met name in handen van Verstappen goed tot zijn recht komt. Doordat de auto zo efficiënt is, heeft Red Bull een veel breder window waarin het kan spelen met de afstelling. Dit betekent dat de Oostenrijkse formatie op zowel high-downforce als snelle circuits altijd rap in de rondte gaat. De auto is allround en kent ogenschijnlijk geen zwakke plekken meer. In de kwalificatie weet de concurrentie nog wel dichtbij te komen of soms zelfs sneller te zijn, maar in de Grands Prix wordt pijnlijk duidelijk dat de rest van het veld nog flink aan de bak moet.

De juiste stap voor Aston Martin en Alonso?

Zit Fernando Alonso dan eindelijk weer goed? Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hoewel Aston Martin en Fernando Alonso de laatste paar wedstrijden zijn weggezakt, verdienen ze allebei toch een plekje in dit rijtje. Laten we aftrappen met het raceteam. Begin 2022 was de AMR22 een auto die niet vooruit kwam, maar in Silverstone greep men al snel in en vanaf Barcelona ging het Red Bull qua concept achterna. Bijzonder sterke resultaten bleven uit, maar de ontwikkeling voor 2023 ging vrolijk door. In Bahrein rolde daarom een auto naar buiten, die Aston Martin ineens voor Mercedes en Ferrari bracht. Het was geen one-off, want in de wedstrijden daarna werd ook het podium bereikt. Alonso leek eindelijk eens een goede overstap te hebben gemaakt, want bij zijn eerdere werkgevers was de laatste tijd altijd wel wat. Zijn overstap van Alpine naar Aston Martin verdient lof, want vorig jaar in de zomer stond het team niet waar het begin dit jaar stond. Het moet vermeld worden dat de renstal wel is weggezakt en nu weer een aantal teams voor zich heeft. In de fabriek weten ze dat zelf ook, want Mike Krack gaf al eerlijk toe dat het met de ontwikkeling de plank heeft misgeslagen. Toch is het knap dat Aston Martin onder het budgetplafond zo'n sprong wist te maken en is het knap van Alonso dat hij deze overstap aandurfde. De derde plek in de WK-stand die hij nu bezet, was met Alpine immers niet haalbaar geweest in 2023.

McLaren op de weg terug

Oscar Piastri pakt P2 in de Belgische sprintrace. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

We vervolgen dit lijstje met een F1-team dat eindelijk een stijgende lijn heeft gevonden: McLaren. De laatste jaren wilde het niet echt vlotten in Woking. Een zege in 2021 was het hoogtepunt en Lando Norris sprokkelde wel wat podiumplaatsen bij elkaar, maar voor de rest kon het geen vuist maken tegen de mannen vooraan. Daar leek het begin dit jaar ook niet op, maar sinds de upgrades gaat het stukken beter. Een overwinning is er nog niet geweest, maar ijzersterke weekenden op het circuit van Silverstone, Hongarije én België maken van dit team een winnaar. Daarbij is ook de naam Oscar Piastri dikgedrukt. De Australiër is nog een rookie, moest even opstarten, maar kan het de laatste tijd serieus tegen Norris opnemen, dezelfde Brit die Daniel Ricciardo de afgelopen jaren naar huis reed. Tuurlijk moet Piastri nog wennen en tikt hij wellicht nog niet structureel het niveau van Norris aan, maar wat gaan wij de komende jaren nog van deze McLaren-coureur genieten. Dat geldt hopelijk ook voor zijn werkgever, want hoe graag willen we McLaren niet gewoon vooraan zien strijden met dit fraaie rijdersduo?

Vliegende Thai

Alexander Albon schittert bij Williams. Foto: Michael Potts / Motorsport Images

De vijfde en laatste winnaar van de eerste seizoenshelft is Alexander Albon. Sinds hij de Red Bull-familie verliet en zich bij Williams aansloot, is er een hoop veranderd. De Thai werkte zich op tot teamleider in Grove, geeft goede technische feedback, houdt zich mentaal meer dan staande en is razendsnel op de baan. Hij moet de kar ook wel trekken, want Logan Sargeant is dit jaar als rookie in de Formule 1 gekomen en moet de ervaring en kennis nog opbouwen. We moeten niet vergeten dat Albon tot dusver de enige Williams-coureur is die punten heeft gepakt en op eigen kracht het Britse team voor Alfa Romeo en AlphaTauri wist te zetten in de WK-stand. In totaal staan er elf punten achter de naam Williams en dus achter de naam van Albon. Zelf vindt de Thai zich terug op de dertiende plek en dat is zeker niet onaardig. Het is te hopen dat Williams met het aantrekken van James Vowles als teambaas in de komende jaren echte stappen kan maken en dat Albon terugkeert naar de voorkant van de grid, want dat verdient hij na zijn ontwikkeling in de afgelopen jaren dubbel en dwars.