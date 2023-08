F1-seizoen 2023: De vijf verliezers van de eerste seizoenshelft

Te hoge verwachtingen van Nyck de Vries?

Nyck de Vries door het grind op Silverstone. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Een uitstekende invalbeurt voor Williams-coureur Alexander Albon in de Italiaanse Grand Prix van 2022, leverde Nyck de Vries niet alleen punten, maar uiteindelijk ook een F1-contract bij AlphaTauri op. Op aanraden van goede vriend Max Verstappen nam de 28-jarige coureur contact op met Red Bull-topadviseur Helmut Marko. Die nodigde De Vries uit en niet veel later stond er een krabbel. Bij de bekendmaking in Japan werd de Fries al gebombardeerd tot teamleider. In combinatie met de uitspraken van teambaas Franz Tost, die stelde dat de technische feedback van de Nederlander zeer indrukwekkend was en hij geen gewone rookie was, lag de lat al voor de seizoensstart in Bahrein gigantisch hoog. Het was wellicht niet slim van de Red Bull-leiding om dergelijke zaken de wereld in te slingeren, want De Vries zou Yuki Tsunoda daardoor wel even verslaan. De resultaten bij de start van het jaar waren niet goed, al Marko wilde zijn nieuwe pupil nog even de tijd geven. De Vries had punten nodig. Die kwamen er alleen niet. De twee crashes in Baku lieten ook zijn zelfvertrouwen een deukje oplopen, terwijl het Red Bull-kamp de druk verder opvoerde. Zo liet Marko weten dat Red Bull-teambaas Christian Horner sowieso al geen fan was van De Vries. Na de Britse Grand Prix kwam het nieuws dat het contract van de man uit Uitwellingerga per direct werd ontbonden. Kreeg De Vries voldoende tijd? Is het ontslag terecht? Dit zijn vragen waar over gediscussieerd kan worden. Feit is dat De Vries na al slechts tien Grands Prix de laan werd uitgestuurd en dan ben je (helaas) toch echt de grootste verliezer van 2023.

AlphaTauri zet gewenste stap niet: Vertrouwensprobleem in Italië?

Yuki Tsunoda in actie met de AlphaTauri AT04. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

We blijven even in de Red Bull-hoek, want opleidingsteam AlphaTauri ontwikkelde met de AT04 toch echt een bijzonder beroerde auto. Zo, dat is gezegd. In 2020 en 2021 werd het team nog knap zevende en zesde in de eindstand, maar onder het nieuwe technische reglement wil het nog niet vlotten. 2022 eindigde het Italiaanse F1-team op een kansloze negende plek, maar al meteen na dat seizoen liet de naar Alpine vertrekkende Pierre Gasly weten dat hij goede geluiden had gehoord vanuit Faenza: "Zij vertelden mij dat hun auto volgend jaar de beste is die ze ooit hebben gemaakt en dat ze een stap gaan zetten!", zei de Fransman. Iets dat ook teambaas Tost werd beloofd, al was hij in de praktijk bepaald niet te spreken over de wagen. Met de AT04 liep de renstal vanaf de start al tegen behoorlijk wat problemen aan. In Saudi-Arabië nam de Oostenrijker geen blad voor de mond en zei de engineers, die constant vooruitgang beloofden, niet meer te vertrouwen. Los van de auto, zijn dit soort uitspraken natuurlijk niet wenselijk en kan het voor de nodige spanning zorgen. In Miami liet hij weten dat de desbetreffende engineer was ontslagen. AlphaTauri is een verliezer, omdat het een belangrijke connectie heeft met Red Bull Racing en er daardoor zéker meer verwacht werd, helemaal omdat beterschap beloofd was. Intussen draagt het team kansloos de rode lantaarn in de WK-stand en gaat er voor 2024 veel op de schop.

Mercedes wedt op verkeerd paard

George Russell met het oude concept van de W14. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Niet alleen voor AlphaTauri begon het werken met het nieuwe technische reglement moeizaam, ook voor Mercedes werd 2022 een jaar om snel te vergeten. Het Duitse merk kampte met problemen en kwam er ook achter dat het 'zeropod'-concept niet naar wens werkte. Toch hield Mercedes voor 2023 vast aan het ontwerp, om er in Bahrein al achter te komen dat dit toch niet de juiste weg was. De auto ging alsnog op de schop, waardoor men in Brackley in principe al 1-0 achterstond en er een hoop geld werd uitgegeven, wat onder het budgetplafond des te belangrijker is geworden. In Monaco kwam de langverwachte upgrade en ondanks dat de juiste weg lijkt te zijn ingeslagen, scharen we Mercedes toch in het rijtje van de verliezers. Want een team dat acht keer achter elkaar kampioen is geworden bij de constructeurs, in 2022 de plank misslaat met het concept, er zich een jaar later toch aan vasthoudt, om vervolgens bij de seizoensopener al te concluderen dat het hem toch niet is, mogen we geen winnaar noemen. Ondanks dat het team in de eerste helft van 2023 meerdere keren op het podium kwam en een pole-position scoorde in Hongarije. Met zoveel kennis, ervaring en talent mag dit eigenlijk niet gebeuren. Laten we voor de titelstrijd hopen dat Mercedes het in 2024 wel meteen voor elkaar heeft.

De Scuderia ziet het gat met Red Bull juist groeien

Charles Leclerc in actie in België. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Het volgende team in dit lijstje is, hoe kan het ook anders, Ferrari. Zij stonden er begin vorig jaar goed bij, maar zakten naarmate 2022 vorderde weg. Mattia Binotto werd het slachtoffer van de malaise en moest het veld ruimen, terwijl Frederic Vasseur werd binnengehaald om de boel weer op de rails te krijgen. De SF-23 was natuurlijk al lang en breed in ontwikkeling, dus daar had Vasseur geen invloed meer op. De focus in Maranello lag met name op het minder draggy maken van de wagen. Dit is zeker gelukt, maar hierdoor heeft Ferrari het wel op andere vlakken laten liggen. De sterke punten zijn ietwat afgebot, waardoor het de aansluiting met Red Bull begin 2023 al helemaal kwijt was. Dit seizoen was qua titelstrijd al snel verloren. Wel moet gezegd worden dat het aan de pitmuur iets beter gaat dan vorig jaar, maar aan het eind van de rit tellen resultaten en met slechts de vierde plek in de stand gaat het voorlopig nog niet van harte. Er wordt natuurlijk hard gewerkt om dat te verbeteren, dus laten we hopen dat de Scuderia in 2024 ook de strijd kan aangaan met Red Bull.

Valt Alpine-plan (wederom) in het water?

De ontslagen Otmar Szafnauer. Foto: James Sutton / Motorsport Images

We sluiten af met het F1-team dat het ambitieuze plan had om binnen 100 races weer voor de wereldtitel te vechten, maar dat na 56 Grands Prix juist de andere kant lijkt op te gaan: Alpine. Onder het nieuwe technische reglement knokte Alpine zich in 2022 naar de vierde plek bij de constructeurs, na een zenuwslopend gevecht met McLaren. Begin 2023 mikte het Franse merk opnieuw op P4, al wilde het dit keer ook meteen het gat naar de top drie - Red Bull, Mercedes en Ferrari - verkleinen. Juist het tegenovergestelde is gebeurd, want inmiddels zijn Aston Martin en McLaren Alpine voorbij, waardoor het op dit moment op de zesde plaats bivakkeert, terwijl met Pierre Gasly en Esteban Ocon aan de line-up niets mankeert. Dat het management zelf ook ontevreden is bleek wel in Spa, waar bekend werd dat Alan Permane en Otmar Szafnauer door een verschil in visie hun biezen moesten pakken en Pat Fry richting Williams gaat. Het maakt de chaos bij de renstal compleet. In plaats van dat het stappen maakt, zakt het juist weg. Het is te hopen dat de rust terugkeert, al biedt de recente historie van Alpine niet meteen veel hoop.