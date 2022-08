F1-seizoen 2022: De vijf winnaars van de eerste seizoenshelft

De rust zelve

Max Verstappen op de Red Bull RB18. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

We beginnen uiteraard met de man die momenteel het WK leidt: Max Verstappen. Na het behalen van zijn eerste wereldtitel in 2021 lijkt het alsof er een last van zijn schouders is gevallen. Het viel in Bahrein meteen op dat de Red Bull-coureur met veel meer rust rijdt. Zijn chef bij Red Bull Racing Christian Horner bevestigt dit en Ferrari-rivaal Charles Leclerc merkt het in duels. De RB18 kreeg aan het begin van het seizoen geregeld te maken met technisch malheur. In het verleden kon Verstappen langer blijven hangen in die frustratie, maar dit jaar hield hij zich rustig. Inmiddels heeft Red Bull de problemen grotendeels onder controle en kan Verstappen 'gewoon' weer zijn ding doen. En hoe. Bijna elk weekend staat er geen maat op de Nederlander. Hij wint op pure snelheid, hij wint door het falen van anderen en hij sprokkelt de punten wanneer het even tegenzit. Daarbij won de Nederlander ook al acht van de dertien Grands Prix. Zo word je overtuigend kampioen en Verstappen is hard op weg naar zijn tweede titel. Leclerc is inmiddels op 80 punten achterstand gezet in de WK-strijd en ook in de stand bij de constructeurs deelt Red Bull Racing overtuigend de lakens uit. Daarnaast heeft Verstappen de controle gekregen over Sergio Perez. Zijn Mexicaanse teamgenoot bood in het begin nog weerstand met een pole-position en een overwinning, maar wordt nu overschaduwd door de Nederlander.

Grote verrassing

George Russell neemt plaats op pole-position in Hongarije. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

George Russell kreeg begin 2022 eindelijk de kans die hij verdiende: een overstap naar Mercedes. De Brit deed bij Williams keurig zijn werk, maar het was te merken dat hij daar wat vast zat. Toto Wolff had genoeg gezien van Valtteri Bottas en besloot zijn eigen junior te promoveren. De nederige uitspraken van Russell over Lewis Hamilton waren haast aandoenlijk. En dat is niet gek als je plaatsneemt naast een zevenvoudig wereldkampioen, maar vanaf het begin liet Russell Hamilton meteen alle hoeken van de kamer zien. De jonge Brit reed de ene naar de andere top-vijf klassering naar huis en zette zijn ploegmaat al gauw op achterstand. Hij hield en houdt zich knap staande tegenover Hamilton en een team dat rondom hem gebouwd is. De onvoorspelbare W13 paste met name begin dit jaar beter bij de rijstijl van Russell, maar eigenlijk maakt dat diens prestaties des te knapper. Het verschil in ervaring en met verschillende generatie auto's ten opzichte van Hamilton is gigantisch. De pole-position in Hongarije is voor Russell voorlopig het hoogtepunt. Wellicht wint hij dit jaar al een Grand Prix.

Als een vis in het water

Valtteri Bottas in de Alfa Romeo C42. Foto: Steven Tee / Motorsport Images

De volgende coureur die een plekje in deze lijst verdient, is Valtteri Bottas. Bij Mercedes was de Fin duidelijk de tweede rijder, al is dit nooit hardop gezegd. Toch zijn diverse boordradio's hier het bewijs van. Bottas liet eerder dit jaar weten de tijd naast Hamilton als een zware periode te hebben beleefd. De stap naar Alfa Romeo kwam dan ook op het juiste moment. Weg onder het vergrootglas en weg bij de druk van de media. Met de C42 heeft de Zwitserse formatie een prima auto gebouwd en dat is terug te zien in de resultaten. In het eerste deel van 2022 hield hij zelfs Hamilton achter zich en daar zal hij stiekem toch om gelachen hebben. Hoewel Bottas inmiddels al vier races droogstaat, heeft hij de renstal naar een voorlopig knappe zesde plek geloodst. De Alfa Romeo-coureur geniet weer van de Formule 1. De strijdlust lijkt terug en hij voelt zich als een vis in het water in Hinwil.

American Dream?

Het F1-team van Haas viert punten in Bahrein. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Voor velen is een baan in de Formule 1 een droom, maar waarschijnlijk laten de meesten de functie als teambaas bij Haas aan zich voorbij gaan. Want wat heeft dat team veel te verduren gehad in de laatste jaren. 2020 werd een rampjaar met een auto die voor geen meter ging, 2021 verliep niet veel beter en begin 2022 brak de renstal met Nikita Mazepin en de Russische titelsponsor Uralkali vanwege de oorlog in Oekraïne. Guenther Steiner zat ongetwijfeld met de handen in het haar, maar vroeg Kevin Magnussen terug en maakte daarmee een belangrijke stap. Als klap op de vuurpijl bleek ook de VF-22 een schot in de roos. In Bahrein kwamen meteen de eerste punten en na de seizoensopener ging dat feestje vrolijk door. Mick Schumacher had opstartproblemen met vervelende crashes, maar zit de laatste races ook in een goede flow. Daarnaast had Haas de ballen om pas als laatste team met een grote update te komen. Het is te hopen dat deze werkt, dan kan in het in de tweede helft van 2022 verdergaan met strijden in de middenmoot. Het is ze meer dan gegund!

Actie, actie en nog meer actie

Charles Leclerc en Max Verstappen met elkaar in gevecht. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

De volgende winnaar in de lijst zijn de nieuwe technische reglementen. Het F1-seizoen 2022 trapte af met een nieuwe regelgeving in de hoop de actie op de baan te verbeteren. Hoewel we qua titelstrijd met name vorig jaar niet teleurgesteld zijn, liet het inhalen op de baan nog wel eens te wensen over. Tuurlijk waren er prachtige gevechten met de vorige generatie auto's, maar de coureurs namen liever gas terug om te voorkomen dat de banden oververhit zouden raken. Daar was de FIA klaar mee. De vele flapjes moesten weg en plaatsmaken voor simpele vleugels. Ook het grondeffect keerde terug, al moest er vervolgens wel een ander probleem worden weggewerkt: porpoising. Dat lijkt in principe elke renstal gelukt te zijn, al past de FIA vanaf België (en hoogstwaarschijnlijk in 2023) wel het een en ander aan in de regels. Als we dat buiten beschouwing laten, dan zijn we dit jaar al vaak getrakteerd op prachtige duels op de baan. In de voorhoede zijn het de coureurs van Red Bull, Ferrari en Mercedes die elkaar te lijf gaan, terwijl we meer naar achteren genieten van McLaren, Alfa Romeo, Alpine en Haas. Tuurlijk: het gat tussen de middenmoot en de voorhoede is groot, maar we zijn net dertien Grands Prix onderweg met de nieuwe regelgeving. In de komende jaren gaan we de gaten ongetwijfeld kleiner zien worden en dat is hoe de Formule 1 bedoeld is: F1-teams die qua ontwikkeling de limiet gaan opzoeken, veel actie op de baan en formaties die qua snelheid aan elkaar gewaagd zijn.

Staat jouw winnaar er niet tussen? Laat het hieronder weten in de comments!

Video: Max Verstappen versus Charles Leclerc in 2022