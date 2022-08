F1-seizoen 2022: De vijf verliezers van de eerste seizoenshelft

Italiaanse chaos

Charles Leclerc crasht in Frankrijk. Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Om eerlijk te zijn heeft de schrijver van dienst moeite om een begin te maken met Ferrari. Niet omdat 'ie twijfelt of Ferrari überhaupt wel in dit lijstje thuishoort, maar meer omdat hij geen idee heeft waar te beginnen. De neutrale Formule 1-kijker was waarschijnlijk meer dan blij toen het doorkreeg dat Ferrari na jaren weer serieus voor het wereldkampioenschap kon gaan. De power unit was snel en de F1-75 meer dan uitstekend. Zet daar de talentvolle Charles Leclerc en Carlos Sainz in en het kon haast niet beter. Begin 2022 leek het erop dat Red Bull in Ferrari een nieuwe vijand had gevonden. Mercedes (komen we later op terug) sloeg de plank behoorlijk mis en Leclerc was in staat om races te winnen. In beide kampioenschappen gingen de mannen uit Maranello dan ook snel fier aan de leiding. Totdat betrouwbaarheid een rol begon te spelen. De ene na de andere uitvalbeurt door technisch falen werd geïncasseerd. Hoewel ook de Ferrari-coureurs zelf fouten maakten, werden de grootste blunders aan de pitmuur gemaakt. Diverse keren zat Ferrari strategisch helemaal mis. Dit heeft ze niet alleen eventuele overwinningen gekost, maar ook de aansluiting op Max Verstappen en Red Bull Racing in de kampioenschappen. Het wordt tijd dat daar iets verandert. Het wordt tijd dat er een leider opstaat.

Van winnaar naar verliezer

Lewis Hamilton klimt met moeite uit de auto in Baku. Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Hoewel Mercedes de laatste races een stijgende lijn te pakken heeft, is het natuurlijk nog steeds het derde team in de pikorde. Het Duitse merk won sinds de start van het hybride tijdperk tot en met 2021 elk jaar de titel bij de constructeurs. Toch zat het met het concept van de W13 met name begin 2022 helemaal mis. De wagen was niet vooruit te branden en had gigantisch veel last van porpoising. Zelfs zo erg dat Lewis Hamilton in Azerbeidzjan met pijn en moeite uit de auto klom. De titelkansen van het team waren dan ook al snel verkeken. Wat Mercedes vooralsnog geholpen heeft, is het constante presteren. Dit heeft ervoor gezorgd dat het slechts 30 punten achterstaat op Ferrari, maar Red Bull is inmiddels ver buiten bereik. Het enige hoogtepunt begin dit jaar was George Russell. De nieuweling in Brackley presteerde constant en verzamelde zodoende een belangrijk aantal punten. Maar Mercedes hoort te winnen.

Geduld is op

Daniel Ricciardo met zijn engineers. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

In zijn tijd bij Red Bull Racing was hij een van de beste coureurs van het veld, maar bij McLaren is er geen schim meer over van wat Daniel Ricciardo ooit was. De Australiër wordt voor het tweede seizoen op rij naar huis gereden door teamgenoot Lando Norris. Terwijl de Brit het ene na het andere puntje scoort, mag Ricciardo al blij zijn als hij tegen een toptienklassering aanzit. Vorig jaar kwam hij met een knal terug door de Grand Prix op Monza te winnen, maar eigenlijk verliep dat jaar niet veel beter dan nu. De druk werd opgevoerd door uitspraken van McLaren CEO Zak Brown en inmiddels is Ricciardo op de hoogte dat het Britse raceteam in 2023 niet meer met hem verder wil. Zijn prestaties zeggen genoeg. Met slechts negentien punten staat hij kort achter Kevin Magnussen op P12, terwijl Norris met 76 stuks de zevende plek bezet. Ricciardo komt wel elke keer met uitspraken dat hij ervoor blijft gaan. Dat is ongetwijfeld het geval, maar zijn resultaten laten dit niet zien. Helaas voor hem, maar zijn tijd bij McLaren zit erop.

Missers in Faenza

Pierre Gasly spint in Hongarije. Foto: Red Bull Content Pool

Het Italiaanse team van AlphaTauri was in de afgelopen jaren eigenlijk een vaste waarde in de top-acht en op een sterke dag zelfs de top-vijf. Maar voorlopig heeft de renstal niet goed ingespeeld op de nieuwe reglementen. Sterker nog: Pierre Gasly gaf zelf toe dat het van P8 naar P16 gezakt is en dat is een behoorlijke knauw voor teambaas Franz Tost en de zijnen. Met slechts 27 punten staat de renstal achtste in de constructeursstand, terwijl ze vorig jaar met 68 stuks aan de zomerstop begon. Daarbij werd de renstal begin dit jaar geregeld geteisterd door technisch malheur. Het is meer dan duidelijk dat er iets niet goed gaat in Faenza.

De falende Britse brigade

Sebastian Vettel blust zijn auto in Australië. Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

De laatste verliezer in deze lijst is Aston Martin. Dat team kwam als grootste verliezer uit de wintertest en eigenlijk hebben de grote updates niet veel meer gebracht. Het heeft het gat naar de middenmoot met de groene Red Bull wel meer gedicht, maar posities zijn er niet goedgemaakt. Hebben de updates dan wel zin? Teambaas Mike Krack liet onlangs weten dat de upgrades wel degelijk werken. Het moet wel gezegd worden dat de renstal geregeld in de punten eindigt, maar het heeft ze voorlopig niet meer dan 27 stuks gebracht. Het Britse raceteam bezet dan ook de een-na-laatste plek in de stand bij de constructeurs. Een naam als Aston Martin is groot, maar de resultaten zijn hier niet naar. Wel is duidelijk dat het team grote plannen heeft in de toekomst. Het team werkt druk aan een nieuwe fabriek, simulator en windtunnel. Daar komt bij dat het Fernando Alonso voor 2023 heeft binnengehaald, nu Sebastian Vettel na dit jaar de F1-deur achter zich dichttrekt.

Staat jouw verliezer er niet bij? Laat het hieronder weten in de comments!

Video: De grootste klappers van de eerste seizoenshelft