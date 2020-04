Steiner verwacht seizoensstart in Oostenrijk, geen dubbele races

Door het coronavirus ligt het Formule 1-circus al geruime tijd stil. Vooralsnog staat de Grand Prix van Frankrijk op 28 juni als eerste race op het programma maar het is de verwachting dat deze ronde nog geschrapt wordt. Een week later staat de Oostenrijkse GP op de kalender. De Formule 1-bazen mikken erop dat hier het seizoen van start gaat, zo bevestigt Steiner. Dat zou eerder deze week besproken zijn in een vier uur durende teleconferentie tussen de teams, de FIA en de F1-organisatie.

In Ziggo’s F1 Café kreeg de Haas-voorman de vraag of men de teams beloofd heeft dat het seizoen in Oostenrijk van start gaat. “Beloofd is een groot woord”, begon Steiner. “Ze boeken goede progressie maar er moeten nog wat losse eindjes aan elkaar geknoopt worden. Er is een goed vooruitzicht dat we begin juli in Oostenrijk gaan racen. Ik geloof daar ook in. In Oostenrijk ziet het er goed uit voor wat betreft het virus, het aantal gevallen neemt af. Red Bull is eigenaar van het circuit dus ze kunnen de race huisvesten. Voor hen is dat goede publiciteit. Ik denk dus dat het gaat gebeuren. Er moet nog een aantal dingen opgelost worden, vooral op het gebied van gezondheid en veiligheid. Ze moeten de mensen die naar het circuit gaan controleren op het virus. FOM werkt daaraan. Wanneer dat opgelost is zullen ze het aankondigen. Hopelijk kondigen ze in de komende twee tot drie weken iets formeel aan en maakt dat een einde aan de speculatie en gaan we weer racen.”

De uitgesproken Italiaan gaf ook zijn mening over het plan om zonder publiek aan het seizoen te beginnen: “Ik zie dat bij een aantal races wel gebeuren maar ik denk dat er ook wat races zijn met toeschouwers. Ik verwacht niet dat we het hele seizoen zonder toeschouwers gaan rijden. Waar moeten alle Max-fans dan naartoe?”, grapte hij.

F1 mikt niet op meerdere GP’s per weekend

Een van de plannen om de kalender te vullen was om meerdere Grands Prix op dezelfde baan te laten plaatsvinden. Zo zouden er op Silverstone twee races verreden kunnen worden. Volgens Steiner staat dat momenteel niet op de prioriteitenlijst bij de organisatie: “Als we in juli in Oostenrijk kunnen beginnen en één race op Silverstone rijden ben ik meer dan tevreden. Iemand heeft het gerucht over twee races de wereld in gebracht. We moeten eerst kijken of we één race kunnen rijden en ons afvragen of het goed is om twee races op hetzelfde circuit te rijden. Met twee races in juli en drie in augustus hebben we een goede start. Daarna kunnen we naar Azië want tegen die tijd zou daar het virus onder controle moeten zijn. Daar werkt FOM aan.”