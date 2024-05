F1 schrapt plannen voor spatborden na mislukte tests

De Formule 1 zoekt al langere tijd naar een oplossing om de spray van de bolides in regenachtige omstandigheden te verminderen. De afgelopen jaren werden diverse regenraces uitgesteld of stilgelegd vanwege te beperkt zicht. Meerdere teams hebben op verzoek van de FIA al tests uitgevoerd met allerhande spatborden. Recent kwam Ferrari nog in actie in Fiorano. De FIA koos hier bewust voor een flinke constructie rondom het wiel zodat er helemaal geen spray opgeworpen zou worden. Ook dit bleek geen succes. Na de test werd op basis van videoanalyses de conclusie getrokken dat de winst marginaal was. Er werd nog altijd veel water omhoog geworpen door de diffuser, waardoor het zicht zeer beperkt bleef.

De FIA trok vervolgens direct de conclusie dat het geen zin heeft om langer te experimenteren met spatborden. De automobielfederatie keert terug naar de tekentafel en gaat op zoek naar nieuwe oplossingen. In een exclusief gesprek met Motorsport.com erkent FIA head of single seater matters Nikolaz Tombazis dat de spatborden nu verleden tijd zijn: “We wisten altijd al dat er twee belangrijke onderdelen een rol spelen bij het produceren van spray. Een is het water wat door de diffuser van het asfalt gezogen wordt, en de andere is het wiel. We hebben het wiel volledig afgedekt, nog meer dan wat überhaupt praktisch zou zijn, om te zien wat we er maximaal mee zouden kunnen winnen. Het had wel enig effect, maar niet significant genoeg om te stellen dat dit de oplossing is. Daarom zijn we terug bij af. We hebben in elk geval antwoord op een aantal vragen. Nu moeten we andere manieren vinden om te voorkomen dat races worden stilgelegd of afgelast.”

Arthur Leclerc, Ferrari F1-75 met spatschermen Foto door: Alessando Stefanini

De hedendaagse vloer zorgt voor de aanzuiging van enorme hoeveelheden water, wat vervolgens via de diffuser de lucht in wordt gewerkt. Eerder was er al een idee om de vloer te veranderen, zodat dit niet meer kan gebeuren. Tombazis is echter sceptisch: “Theoretisch gezien kan dat, maar dat zou betekenen dat je heel veel downforce weghaalt. Dat zou wel problematisch zijn. Het is geen eenvoudig idee. We zullen het moeten bespreken.”

Volgens de FIA-topman zijn er wel wat ideeën, maar daar wil hij nog niets over kwijt: “We moeten verschillende opties afwegen. We willen de Spa 2021-situatie voorkomen. Het is altijd een compromis. De spatborden waren lelijk, maar als ze een significante bijdrage hadden gehad, waren ze met plezier voor een jaar ingevoerd om te zien of het verschil had gemaakt. Het was nooit het idee om ze elke keer te monteren als het nat was. Maar helaas moeten we op zoek naar iets anders.”