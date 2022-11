'F1 schrapt GP China vanwege aanhoudende coronamaatregelen'

De Grand Prix van China heeft sinds 2004 ieder jaar op de Formule 1-kalender gestaan, maar toch dateert de laatste editie van de race alweer uit 2019. In 2020, 2021 en 2022 stond de krachtmeting aanvankelijk wel op de kalender, maar moest vanwege het coronavirus en de zeer strenge maatregelen rondom het longvirus besloten worden om de race te schrappen. Op de oorspronkelijke kalender voor 2023 keerde het Shanghai International Circuit opnieuw terug, maar BBC Sport meldt dat de race hoogstwaarschijnlijk opnieuw van het schema gehaald moet worden. De reden daarvoor is dat China nog altijd het strenge zero-Covid-beleid voert.

Die strenge reeks maatregelen houden in dat met corona besmette personen in China eerst vijf dagen in een isolatiecentrum moeten doorbrengen, alvorens zij thuis nog drie dagen in isolatie moeten. De F1-paddock zou geen uitzondering krijgen op deze quarantaineregels en dat maakt het een lastige situatie voor F1. Met de overvolle kalender in 2023 vindt de Formule 1 niet dat zij de teams kunnen vragen om naar China af te reizen, met het risico dat zij daar besmet raken en nog enige tijd in isolatie moeten doorbrengen.

Mocht de GP van China inderdaad geschrapt worden, dan bestaat de kalender niet langer uit een recordaantal van 24 races. De kans is namelijk groot dat er geen vervangend evenement wordt gezocht, waardoor de kalender een lengte gaat krijgen van 23 races. Ook dat is overigens nog een record. Als China van de kalender wordt gehaald, dan gaat F1 hoogstwaarschijnlijk proberen om de GP van Azerbeidzjan een week naar voren te halen. Tussen de race in Australië op 2 april en de krachtmeting in Baku op 30 april bij het vervallen van China een gat van vier weken zitten, dus de koningsklasse hoopt dat Azerbeidzjan een week vervroegd kan worden tot 23 april. Naar verluidt wordt dat plan echter niet met open armen ontvangen door de organisatie van de race.