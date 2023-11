Het was enorm opvallend tijdens de Formule 1-kwalificatie in Mexico: de coureurs lieten in de pits een gat vallen ten opzichte van hun concurrenten. Daarbij stonden zelfs een aantal rijders helemaal stil. De FIA wil dit voorkomen en heeft nu de regels stevig aangescherpt. De coureurs mogen namelijk niet meer stilstaan in de pits en hebben een gebied toegewezen gekregen waar ze wel het gat mogen laten vallen.

Formule 1-racedirecteur Niels Wittich heeft voorafgaand aan het weekend op het circuit van Interlagos een technisch directief uitgevaardigd om de regels te verduidelijken. "Volgens artikel 33.4 van de Formula 1 Sporting Regulations is het de coureurs niet toegestaan om onnodig langzaam te rijden, waaronder het stoppen van een auto in de fast lane van de pitstraat. Tijdens de [Sprint] Shootout en de kwalificatie mogen coureurs een gat creëren tussen de lichten van de pitstraat en de tweede safety car-lijn." Aan die regels zijn ook nog andere eisen verbonden."Iedere coureur die dat wil doen, moet zo ver mogelijk naar links rijden zodat andere coureurs hem aan de rechterkant van de pitstraat kunnen passeren." Het valt nog te bezien of de regels ook de uitwerking hebben die de FIA voor ogen heeft, want het kan zijn dat rijders alsnog geen gat kunnen vinden doordat ze collega's voorbij moeten laten gaan. Het is dus goed mogelijk dat er heel wat onderzoeken van de FIA komen voor het overschrijden van de deltatijd in de outlap.

Daarmee is Wittich duidelijk dat de acties die Max Verstappen, George Russell en Fernando Alonso tijdens de kwalificatie in Mexico niet meer toegestaan worden. Deze drie coureurs stonden (nagenoeg) stil in de kwalificatie om een gat te laten vallen om zo niet in de vuile lucht terecht te komen. Na afloop van de sessie onderzocht de FIA deze acties, maar alle drie de coureurs kwamen er zonder straf vanaf.

Met deze regels geeft Wittich gehoor aan de roep vanuit de Formule 1-wereld om de regels aan te scherpen. Met name McLaren-teambaas Andrea Stella riep op om een verbod in te stellen op zulke acties. "We moeten hier direct actie op ondernemen", zei de Italiaan na afloop van de Grand Prix in Mexico-Stad. "Het is niet goed voor het spektakel."