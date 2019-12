Norris: "Ik had veel twijfels over mijn eerste F1-seizoen"

Het F1-kampioenschap telde dit jaar vijf nieuwe gezichten ten opzichte van 2018. Een daarvan was oude bekende Robert Kubica, die in 2010 zijn laatste Grand Prix had gereden voor hij zijn comeback bij Williams maakte. Een andere naam was Antonio Giovinazzi, die in 2017 zijn debuut al eens maakte. De overige drie vormden vorig jaar de top-drie van het F2-kampioenschap: George Russell, Lando Norris en Alexander Albon.

Van die drie is Albon bij het beste team terechtgekomen. Terwijl Russell genoegen moest nemen met een jaar in de achterhoede rijden in de Williams en Norris met McLaren vooraan het middenveld vocht, kon Albon na een half seizoen ervaring opdoen bij Toro Rosso al naar Red Bull Racing om teamgenoot van Max Verstappen te worden. "Toen de plannen er waren om naar de Formule E te gaan als professioneel coureur, voelde het voor mij als een grote persoonlijke stap in de motorsport. En toen kwam het telefoontje van Toro Rosso, dat was voor mij een droom die uitkwam. Zes maanden later kreeg ik opnieuw een telefoontje om voor Red Bull te komen rijden. Het was geweldig", zei hij op het moment dat hij de prijs van Rookie of the Year in ontvangst nam.

Niet alleen Albon had een onzekere route richting de Formule 1. Hoewel Norris in 2017 als McLaren-junior werd vastgelegd en een paar keer in een F1-wagen kon testen, twijfelde hij lange tijd of hij wel goed genoeg was voor een plekje bij de renstal uit Woking. "Ik was er totaal niet zeker van hoe ik het zou doen toen het seizoen begon. Ik ben dus blij dat ik mijn eigen ongelijk min of meer heb bewezen en meer vertrouwen en ervaring heb gekregen. Er zaten een paar goede resultaten bij, maar er is nog genoeg dat beter kan."

Dat Norris over talent beschikte, had hij met zijn titels in onder andere de Europese Formule 3, Eurocup Formule Renault 2.0 en Formule Renault 2.0 NEC wel bewezen. Toch was de F1 nog erg intimiderend voor hem. "Ik twijfelde of ik wel goed genoeg was, zo simpel was het. Ik wist niet of ik snel genoeg zou zijn om het bij McLaren tegen iemand op te nemen die al vier jaar in de F1 reed, en tegen zoveel andere goede coureurs." Een extra jaar voorbereiding als reservecoureur had daar volgens hem geen verandering in gebracht: "Ik denk dat het dan nog steeds hetzelfde was geweest. Er zijn ook dingen waar je je niet echt goed op kunt voorbereiden, zoals de druk voor een kwalificatie en voor een race. Je denkt dan aan zoveel dingen en dat maakt het heel anders dan testen. Ik was soms net zo snel als Fernando [Alonso] of Stoffel [Vandoorne], wat wel wat vertrouwen gaf, maar het betekende niets."

Met medewerking van Adam Cooper