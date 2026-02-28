F1-rookie Lindblad kreeg motorsport met de paplepel ingegoten
Formule 1-debutant Arvid Lindblad kreeg eind vorig jaar te horen dat hij dit seizoen in de koningsklasse rijdt, en noemt dat een speciaal moment.
Waar het Formule 1-seizoen 2025 nog deels in het teken stond van het grote aantal rookies dat zich in de koningsklasse meldde, daar ligt dat dit seizoen wat anders: de enige nieuwkomer in de koningsklasse is Arvid Lindblad, die bij Racing Bulls de naar Red Bull Racing gepromoveerde Isack Hadjar vervangt.
Het 18-jarige lid van het Red Bull Junior Team is in zijn klim op de autosportladder redelijk onder de radar gebleven. Aan BBC Sport legde hij uit hoe en wanneer hij te horen kreeg dat hij dit jaar in de Formule 1 debuteert. "Ik heb dit altijd samen met mijn vader gedaan. Ik kreeg het nieuws in Qatar waar ik op dat moment samen met hem was, dus dat was natuurlijk een heel speciaal moment om samen te delen." Lindblad reed op Losail in de Formule 2, in het bijprogramma van het F1-weekend. Hij had op dat moment al twee vrije trainingen (op Silverstone en in Mexico) gereden voor Red Bull en na Qatar zou er nog een vrije training in Abu Dhabi volgen.
Jong geleerd...
De passie voor gemotoriseerde sport zat er al vroeg en was afkomstig van zijn (Zweedse) vader en opa. "Zij deden een beetje aan motorcross. Helaas konden ze dat niet heel lang doen, maar die passie werd doorgegeven aan mijn vader, en hij gaf die weer door aan mij", aldus Lindblad. "Toen ik drie was, kocht mijn vader een motorcrossmotor voor me." Dat cadeau werd echter niet door iedereen geapprecieerd. "Het duurde eerlijk gezegd niet lang", lachte Lindblad. "Mijn moeder vond het iets te veel van het goede om een driejarige op zo’n motor te zetten, dus dat stopte vrij snel."
Arvid Lindblad tijdens de F1-test in Bahrein.
Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images
De liefde voor racen bleef echter. In eerste instantie gevoed door de televisie, maar al snel in de vorm van een kart. "Ik was ongeveer vier jaar oud en ik zat naast mijn vader op de bank Formule 1 te kijken. Ik keek naar de race en vroeg: 'Is het mogelijk om daar te rijden? Zou ik dat kunnen? Hoe werkt dat?' Dat was echt het moment waarop ik die auto’s zag en er zelf ooit wilde staan. Dat heeft het begin van de reis aangewakkerd. Toen ik vijf was, ging ik voor het eerst karten en dat vond ik meteen geweldig."
Dat hij talent had, bleek al snel. Lindblad won in 2020 op 13-jarige leeftijd in de karts de OKJ-klasse van het WSK Super Masters Series, een jaar nadat Antonelli die klasse had gewonnen. In 2021 kwam hij bij Red Bull terecht dat hem via het Italiaanse F1-kampioenschap (bij Van Amersfoort Racing) de autosportladder ophielp. Volgend weekend wacht hem dus het debuut op het wereldtoneel.
