F1-rijdersmarkt: Slechts 10 coureurs zeker, stoelendans in 2023?

Slechts de helft van de F1-coureurs op de grid van 2022 begint aan het seizoen met zekerheid: zij beschikken over een meerjarige deal met hun werkgever. De rest van het veld moet in de komende maanden om de tafel met hun huidige team, of zal elders een lijntje uitwerpen op zoek naar een betere deal.

Het lijkt misschien wat vroeg om in januari al te beginnen over de rijdersmarkt, maar dat is niet het geval. De eerste gesprekken zijn nu al begonnen. Ferrari F1-teambaas Mattia Binotto sprak voor de kerstdagen al uit dat het zijn voornaamste prioriteit is om Carlos Sainz Jr. een nieuw contract te laten tekenen.

Het belooft een interessant jaar op de rijdersmarkt te worden. Heel wat teams hebben wel een rijder onder contract waarvan de deal afloopt. Enkel bij Mercedes en McLaren kan men rustig achterover leunen, al zal Toto Wolff een plan B klaar moeten hebben liggen voor het geval dat Lewis Hamilton zou besluiten zijn helm aan de wilgen te hangen.

Duur van de contracten van F1-coureurs 2022:

Team Coureur Looptijd Mercedes Lewis Hamilton 2023 Mercedes George Russell 2023 Red Bull Max Verstappen 2023 Red Bull Sergio Perez 2022 Ferrari Charles Leclerc 2024 Ferrari Carlos Sainz 2022 McLaren Daniel Ricciardo 2023 McLaren Lando Norris 2024 Alpine Esteban Ocon 2024 Alpine Fernando Alonso 2022 Alpha Tauri Pierre Gasly 2023 Alpha Tauri Yuki Tsunoda 2022 Aston Martin Sebastian Vettel 2022 Aston Martin Lance Stroll 2023 Williams Nicholas Latifi 2022 Williams Alexander Albon 2022 Alfa Romeo Valtteri Bottas 2023 Alfa Romeo Guanyu Zhou 2022 Haas Mick Schumacher 2022 Haas Nikita Mazepin 2022

De situatie van de rijders die op jacht zijn naar een contract voor 2023 is natuurlijk per persoon verschillend. In sommige gevallen is het een eenvoudige kwestie van een handtekening zetten omdat beide partijen tevreden zijn. In andere gevallen zal er flink gepraat moeten worden.

Bij Ferrari heeft men dus haast om Carlos Sainz Jr. voor de lange termijn vast te leggen. De Spanjaard beschikt over een tweejarige deal, maar heeft in zijn eerste jaar in dienst van de Scuderia al bewezen van grote waarde te zijn. Geld is doorgaans niet het probleem in Maranello, dus de verwachting is dat dit snel rond zal zijn.

Contract Sergio Perez bij Red Bull

De positie van Sergio Perez in de tweede Red Bull is minder zeker. De Mexicaan heeft als wingman van Verstappen nog geen onuitwisbare indruk kunnen achterlaten. Hij zal in 2022 moeten bewijzen de perfecte tweede rijder te zijn om een contractverlenging af te dwingen. Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko zal gedurende het seizoen een knoop doorhakken, en zal daar zoals gebruikelijk weinig haast mee hebben. De Oostenrijker heeft immers de nodige troeven achter de hand. Pierre Gasly presteert ijzersterk bij AlphaTauri en hoopt op een tweede kans bij een topteam, of dat nou Red Bull Racing is of elders. Dat geldt ook voor Alexander Albon, die na een jaar afwezigheid terugkeert op de F1-grid. Ondanks hun bewezen talent heeft het duo Marko en de zijnen nooit volledig kunnen overtuigen. En dan heb je binnen de Red Bull-gelederen ook nog Yuki Tsunoda. De rookie viel in zijn debuutjaar enigszins tegen en zal sterk voor de dag moeten komen om zijn stoeltje veilig te stellen. Met bijvoorbeeld Liam Lawson heeft Red Bull de volgende protegé alweer klaar staan.

Laatste kunstje van twee wereldkampioenen?

Onder de rijders die nog niet weten hoe hun toekomst eruit ziet, vinden we twee wereldkampioenen. Fernando Alonso en Sebastian Vettel verkeren in een vergelijkbare situatie, waarbij in beide gevallen niet uitgesloten is dat ze eind 2022 de sport vaarwel zeggen. De toekomst hangt af van de resultaten. Ze zijn nog zeer hongerig, maar hun teams moeten over het juiste wapentuig beschikken om de motivatie intact te houden. Voor rijders van een dergelijk kaliber is een seizoen waarin het podium enkel vanaf een afstand gezien wordt een logische reden om afscheid te nemen. Gaat het echter wel goed, dan is een nieuw contract zo getekend. In het geval van Alonso heeft Alpine een troef achter de hand met F2-kampioen Oscar Piastri, die in 2022 langs de zijlijn zal toekijken maar het jaar erna zo goed als zeker op de F1-grid zal verschijnen. Dat zal niet in de plaats zijn van Esteban Ocon, want de Fransman heeft nog een contract tot eind 2024 (net als Lando Norris en Charles Leclerc).

Popelende toptalenten

Niet alleen Piastri staat te springen om een plekje in de koningsklasse. Diverse andere jonge rijders staan in de startblokken. Bij Alfa Romeo is de situatie vergelijkbaar, met toptalent Theo Pourchaire dat op de deur klopt. De Fransman imponeerde in zijn debuutjaar in de Formule 2 en zal binnen afzienbare tijd willen doorstoten tot de F1. Bij Alfa is het tweede zitje naast Valtteri Bottas vergeven aan Guanyu Zhou. De Chinees zal - buiten zijn financiële bijdragen - moeten bewijzen het team naar voren te kunnen helpen. De druk staat er direct vol op, en dat maakt het niet eenvoudig voor een debutant.

Welke rol speelt geld in de achterhoede?

De jongelingen bij Haas lijken opvallend genoeg vrij zeker van hun toekomst. Mick Schumacher krijgt de kans om rustig te rijpen, met wat financiële hulp van partner Ferrari. De Scuderia hoopt de Duitser in de toekomst te kunnen promoveren naar Maranello, maar zal dan eerst over langere periode zijn talent moeten bewijzen. Dat kan prima bij Haas, zeker ook omdat er bij Ferrari voorlopig geen plaats lijkt. Nikita Mazepin brengt dusdanig veel geld mee dat ook hij, ondanks zijn vele incidenten, zich weinig zorgen hoeft te maken. Met Antonio Giovinazzi, ook weer gelinkt aan Ferrari, zit er op de reservebank nog wel een ervaren rijder te wachten.

Williams zal daarentegen kunnen rekenen op de nodige belletjes. Alex Albon beschikt over een eenjarige deal terwijl ook de toekomst van Nicholas Latifi niet veilig is. De Canadees brengt een flinke zak geld mee, maar Williams liet eerder al weten niet meer afhankelijk te zijn van paydrivers. Door het vertrek van Russell naar Mercedes was het logisch om Latifi aan te houden - een volledig nieuwe line-up in een jaar van ingrijpende reglementsveranderingen is nogal een risico - maar hij zal zich in 2022 wel moeten bewijzen. Anders staan er voldoende gegadigden in de rij voor een overstap naar Grove.

Kortom, het belooft zowel op als naast de baan weer een uitermate interessant jaar te worden.