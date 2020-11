F1-rijders willen kraanincident Turkije bespreken met FIA

Tijdens Q2 moest de kraan de baan op om de gestrande Williams van Nicholas Latifi weg te takelen. Toen de sessie weer op gang werd gebracht, stond de kraan nog steeds in de uitloopstrook. De rijders die voorbijkwamen wisten niet wat ze zagen. Het tafereel deed denken aan de tragische overlijden van Jules Bianchi, die tijdens de Grand Prix van Japan 2014 op een kraan botste en later zou bezwijken aan de gevolgen.

FIA-wedstrijdleider Michael Masi legde achteraf uit dat de sessie weer op groen werd gezet nadat hem werd verteld dat de kraan op tijd achter de muur zou staan, maar verschillende F1-rijders namen met die uitleg geen genoegen. Ferrari-rijder Sebastian Vettel, die ook een directeur is van de Grand Prix Drivers' Association, stelde in Bahrein dat er een nultolerantie is voor dit soort fouten van de wedstrijdleiding. "Ik denk dat iedereen weet wat er al is gebeurd en dat iedereen weet waarom er geen tolerantie is voor dit soort zaken. Het was een fout die zal worden besproken. Het belangrijkste is dat we dit nooit meer zien gebeuren, omdat we weten wat de gevolgen kunnen zijn."

Romain Grosjean, een andere directeur van de GPDA, voegde toe: "Het incident zal worden besproken in de rijdersbriefing", aldus de Haas-rijder. "Ik denk dat alle rijders op dezelfde golflengte zitten en we willen er gewoon voor zorgen dat zoiets niet meer gebeurt."

Volgens Kimi Raikkonen, die een van de eerste rijders was die de kraan passeerde, was het incident extra gevaarlijk omdat de baan er extreem glad bij lag in de regen, zeker door het nieuwe asfalt. "Ik kon het een beetje zien aankomen, want ze waren de auto nog altijd aan het opruimen toen de sessie werd herstart. Toen we door bocht acht gingen met de kraan waren er gele vlaggen. Maar in die omstandigheden, zeker als je kijkt hoe glad het was, dan mag je nog zo traag rijden als je wil. Voor ons is 120 kilometer per uur traag, maar je kunt nog steeds de controle over de wagen verliezen en dat heb je nul controle over waar je terechtkomt. Ze hadden beter kunnen wachten."