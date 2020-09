F1-rijders met vraagtekens rond extreem korte ronde Bahrein

F1 kondigde vorige week aan dat er een week na de GP van Bahrein nog een tweede race in de golfstaat zal plaatsvinden, de Sakhir Grand Prix op het zogeheten Outer Circuit van 3,5 kilometer. Dat circuit is naar F1-normen niet alleen kort, maar ook snel. De F1 verwacht rondetijden onder de 55 seconden in de kwalificatie. De race zal over 87 ronden worden betwist.

Sommige rijders vinden het mooi dat de F1 een keer wat anders wil proberen, maar een aantal collega's hebben enkele vraagtekens bij het korte circuit. Verkeer zal een probleem worden, vooral in de kwalificatie, zo vreest GPDA-voorzitter Romain Grosjean. "Ik heb het er al met Sebastian Vettel over gehad. Ik heb mijn mening over Sakhir al gegeven, het lijkt erop dat niet iedereen er blij mee is. Ik denk dat het niet noodzakelijk de beste optie was, maar we zullen zien hoe het gaat. Het ziet er lastig uit."

Bekijk de onboard: Bahrein Outer Circuit: Onboard

Renault-man Esteban Ocon is dan weer enthousiast. Hij probeerde het circuit, net zoals onze redacteur, al thuis uit op de simulator. "Het is heel snel, het is een ronde van maar 55 seconden", blikt de Fransman vooruit. "Voor mij gaat de race geweldig zijn. Het wordt wellicht het grootste gevecht dat we in jaren hebben gezien met al die rechte stukken. Het zijn alle rechte stukken van Bahrein met nog twee andere bochten. De meeste wagens zullen heel de race slipstreamen tot de finish. Zo zal het eraan toe gaan. Ik denk dat het heel cool zal worden."