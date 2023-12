Deze F1-records zijn in 2023 verbroken, maar niet door Verstappen

Meeste Formule 1-punten in een carrière

Dit record was al in handen van Lewis Hamilton, maar dit jaar scherpte de Brit de statistiek nog verder aan. De zevenvoudig wereldkampioen is al sinds 2007 een vaste waarde in de koningsklasse van de autosport en in die zeventien jaar is de nu 38-jarige coureur geen seizoen buiten de top-zes geëindigd in de eindstand. Ook dit jaar heeft de Mercedes-coureur weer genoeg punten gescoord, waarmee zijn totaal op 4639,5 staat. Een groot aantal, dat voorlopig niet verbroken gaat worden. Op de grid van 2024 is Max Verstappen die het dichtst in de buurt komt, maar met 2586,5 punt moet hij nog een dikke 2000 punten veiligstellen voordat hij op gelijke hoogte komt, en dan moet Hamilton geen enkel punt meer scoren.

Meeste deelnames aan een Formule 1 Grand Prix zonder een podium

Een ongewenst record, maar Nico Hülkenberg heeft deze al een tijdje te pakken. Ook in 2023 lukte het niet om op het podium te belanden, al mag dat gezien de prestaties van de Haas dit jaar geen verrassing zijn. Al 203 keer is de Duitser aan de start van een F1-race verschenen, maar tot op heden staat er nog geen F1-bokaal in de prijzenkast bij de coureur uit Emmerich. Wel kon de 36-jarige coureur in zijn lange carrière een paar keer het podium ruiken, maar verder dan P4 is hij nog niet gekomen. In de top-tien voor dit record staat geen coureur die nu actief is en de vooruitzichten bij Haas zijn niet heel rooskleurig, dus het lijkt erop dat dit record nog wel even voor Hülkenberg is.

Photo by: Erik Junius Nico Hülkenberg, nog altijd zonder podium

Meeste rondjes en kilometers aan de leiding van een Formule 1 Grand Prix

Geen verrassing wie deze op zijn naam heeft, maar het is Lewis Hamilton die met deze eer mag strijken. De Brit is zoals eerder genoemd een vaste waarde en ondanks dat het in 2023 totaal niet wilde vlotten voegde de zevenvoudig wereldkampioen toch dertien rondjes aan de leiding aan zijn totaal toe. Aan het einde van dit jaar staat Hamilton nu op 5455 rondes aan de leiding van een F1-race. Verstappen is de dichtstbijzijnde op de grid, maar met 2855 rondes is er nog een hele weg te gaan. Wel is het de moeite waard om te noteren dat Verstappen knetterhard aan het naderen is, want met 1000 per jaar is binnen drie jaar ook dat record overgegaan. Fernando Alonso staat overigens ook in de top-tien, al sluit hij daar het rijtje af.

Een op zich logisch gevolg van de meeste rondjes aan de leiding, maar Hamilton staat ook op eenzame hoogte qua kilometers aan de leiding. 27.776 kilometer heeft de Mercedes-coureur aan de leiding van een Grand Prix gelegen. Een bizar aantal, zeker als je kijkt dat het aantal kilometers van Verstappen aan de leiding nauwelijks de helft is. De 26-jarige coureur staat op 13.857 kilometer. In dit rijtje staat er geen andere actieve coureur in de top-tien, al hangt Alonso op P11 daar niet buiten.

Photo by: Erik Junius Ondanks een zwaar jaar heeft Hamilton een aantal records aangescherpt

Meeste podiumplekken en meeste punten, zonder te winnen

Hoewel Lando Norris een aantal keer heel dichtbij was, is het de jonge Brit nog niet gelukt om een Formule 1 Grand Prix te winnen. Dertien keer haalde de McLaren-coureur een bokaal op, maar de grootste beker mist nog. Ook in 2023 kon de 24-jarige coureur een aantal maal het podium op, waaronder zes tweede plaatsen. Officieel deelt de Engelsman dit record nog met Nick Heidfeld, maar als het een beetje tegenzit kan het record in 2024 alleen voor hem worden. In de rest van de top-tien is geen andere huidige F1-coureur te vinden, Lance Stroll staat met drie stuks het dichtste bij.

Norris heeft ook de meeste punten gescoord zonder daarbij een overwinning te pakken. In 104 races staat de Brit nog zonder zege, maar wel met 633 punten achter zijn naam. 2023 was voor de McLaren-rijder zijn beste seizoen tot dusver, want dit jaar staan er 205 punten achter zijn naam. Nico Hülkenberg staat ook in dit lijstje hoog, namelijk net achter Norris. Stroll, Alexander Albon en Kevin Magnussen bevinden zich ook in de top-tien, mede dankzij de hoeveelheid punten dat tegenwoordig uitgedeeld wordt.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris heeft veel punten én veel podiumplekken, maar winnen zat er nog niet in.

Meeste podiumplekken in een Formule 1-carrière

We gaan maar weer eens over naar Lewis Hamilton, want ook het record van meeste podiumplekken staat achter zijn naam. Op eenzame hoogte staat de 38-jarige rijder, want met 197 stuks staat er voorlopig niemand in de buurt. Dit jaar waren er slechts zes voor de Engelsman, maar zelfs de 21 die Verstappen dit jaar scoorde, brengt de Nederlander nog niet echt in de buurt. De Red Bull-rijder komt er nog twee tekort voor de 100, waardoor hij op de zesde plaats staat in de eeuwige ranglijst. Net boven hem staat Alonso, die staat op 103. De enige nog actieve F1-coureur die ook in de top-tien staat in Valtteri Bottas. Met 67 podiumplekken sluit hij de top-tien.

Meeste Formule 1-punten, zonder wereldkampioen te worden

Over Valtteri Bottas gesproken, het record van de meeste punten zonder wereldkampioen te worden is in zijn handen. Tien punten heeft de Fin in 2023 bijgeschreven, waardoor zijn totaal op 1797 komt te staan. In de Alfa was het ook een kansloze zaak om überhaupt te dromen van een kampioenschap, maar toch is het record de moeite waard om even te benoemen. In deze top-tien staan overigens - mede door de puntentelling die in 2010 in is gegaan - veel meer coureurs die nu nog Formule 1 rijden. Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Carlos Sainz en Norris scharen zich in dit rijtje. En heel eerlijk, van al deze coureurs is het niet heel erg aannemelijk dat daar in 2024 verandering in gaat komen.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas heeft veel punten gescoord, maar een kampioenschap was nog niet dichtbij

Meeste Formule 1-pole positions en meeste poles op een circuit

Daar hebben we Lewis Hamilton weer. De uit Stevenage afkomstige coureur heeft op dit moment al 104 poles achter zijn naam staan. Een ongekend aantal, maar afgelopen jaar was het mager. Alleen in Hongarije kon er op zaterdag een feestje gevierd worden, want op de Hungaroring pakte hij een verrassende pole. Verstappen is de enige coureur uit het startveld dat ook in de top-tien staat, al moet hij met 32 nog een heel aantal poles scoren.

Door de pole in Hongarije heeft de Mercedes-rijder daar negen keer vanaf de voorste positie de Grand Prix mogen beginnen, wat een record is. De coureur scherpte daarmee zijn eigen record aan. Sowieso is Hamilton goed in polerecords, want zo stond hij acht keer op pole in Australië, zeven keer in Silverstone en Italië en ook nog eens zes keer in China, Spanje, België en Canada.

Meeste pitstops tijdens een Formule 1-race

Dit record is dit jaar niet door één, maar door een handvol records overgenomen. Zowel George Russell, als Liam Lawson, áls Lance Stroll zochten tijdens de Grand Prix van Nederland zeven keer de pits op. Een bizar aantal, maar als we ons nog de race in Zandvoort herinneren valt het ook wel weer te verklaren. Door wisselende weersomstandigheden moesten de coureurs van de ene na de andere band wisselen en ook de onderbrekingen door de rode vlaggen hielpen mee. Dit drietal deelt het record overigens met Alain Prost, die in 1993 tijdens de Grand Prix van Europa ook zeven keer de pits bezocht.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Liam Lawson ging zeven keer in de pits tijdens de GP van Nederland

Meeste straffen tijdens een Formule 1 Grand Prix

We mogen er vanuit gaan dat Esteban Ocon niet trots op dit record is, maar met vijf penalty's tijdens de GP van Oostenrijk heeft de Fransman de meeste straffen tijdens een race gekregen. Vier keer een track limits-penalty en ook nog eens een afstraffing vanwege een unsafe release in de pitstraat. Opvallend genoeg kreeg de Alpine-rijder de laatste twee straffen pas na de race toegeschreven. Als Ocon naar 2023 terug gaat kijken, dan zal Oostenrijk niet in de top-drie races van het jaar staan. Sowieso stond de 27-jarige coureur dit seizoen bovenaan de lijstjes qua straffen, want ook in Bahrein noteerde hij er al drie. Dat was tot aan de race in Spielberg al een record, die hij tot dan toe deelde met - hoe kan het ook anders - Pastor Maldonado. De Venezolaan maakte het in Hongarije in 2015 bont met drie straffen.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images De GP van Oostenrijk gaat voor Esteban Ocon om niet de goede herinneringen de boeken in

Meeste inhaalacties in één ronde en meeste pitstops in één Grand Prix

De Grand Prix van Nederland staat ook mooi in de boeken door de meeste inhaalacties in één ronde. 63 keer werd er een coureur gepasseerd en dat was in de derde ronde. Precies het moment waarop de regen losbarstte in de Noord-Hollandse duinen. Met 89 pitstops hadden de pitcrews het ook hartstikke druk. Een absoluut record. Het onderstreept wat voor een spektakel het was in Zandvoort, dat belooft ook wat voor de komende editie.

Photo by: Red Bull Content Pool De GP van Nederland werd een inhaalfestijn, achter Max Verstappen

Meeste punten voor een constructeur in één jaar

Het is een understatement, maar Red Bull Racing heeft een goed jaar achter de rug. De Oostenrijkers wonnen alleen in Singapore niet, de andere races werden of door Max Verstappen of door Sergio Perez gewonnen. Dat heeft ervoor gezorgd dat er een ongekend aantal punten op de borden staat, want met 860 stuks stond er geen maat op het team onder leiding van Christian Horner. Het aantal van 765 van Mercedes uit 2016 is daarmee uit de boeken.

Meeste zeges en podiumplekken voor een constructeur allertijden

Ondanks dat Ferrari in 2023 niet per se een onuitwisbare indruk achterliet, heeft het roemruchte Italiaanse team een eigen record verder aangescherpt. 807 keer is er een beker naar Maranello meegenomen. De top-vijf in deze stand wordt bezet door actieve teams, want McLaren, Williams, Mercedes en Red Bull staan op gepaste afstand van Ferrari. McLaren staat tweede, maar met 503 pdoiumplaatsen moet er nog berg verzet worden om Ferrari in te halen. En Red Bull dan? Die staan nu op 264 plekjes op het podium, nog heel ver verwijderd van Ferrari dus.

Ook de meeste Formule 1-zeges heeft Ferrari maar nog eens aangescherpt, al is het bij die ene gebleven. Met 243 stuks heeft de formatie uit Maranello een straatlengte voor op nummer twee McLaren, dat op 183 staat. Mercedes, Williams en Red Bull completeren de top-vijf, waarbij het laatste team op 113 overwinningen staat.

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz pakte de enige Ferrari-zege dit jaar

Meeste (achtereenvolgende) zeges voor een constructeur en motorenleverancier

Mede dankzij de ongekende zegereeks van Max Verstappen tussen Azerbeidzjan en Italië heeft Red Bull het record van meeste zeges achtereen voor een constructeur overgenomen. Vanaf Abu Dhabi 2022 tot en met de race op Monza van dit jaar gingen alle vijftien overwinningen naar een de Oostenrijkse renstal. McLaren had het record tot dit jaar in handen, want tussen de GP van Brazilië in 1988 tot de race in Spa van datzelfde jaar wonnen zij er elf op een rij. Direct daaraan gelinkt is dat Honda RBPT als motorenleverancier ook een record overneemt van Mercedes van de meeste zeges in een jaar, met gelijke aantallen van de constructeurs.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Perez had met twee zeges een bescheiden bijdrage aan de 21 overwinningen van Red Bull in 2023

Meeste (achtereenvolgende) Formule 1-starts

Nog een record dat Ferrari in handen heeft. Vanaf het prille begin van het Formule 1-kampioenschap zijn de Italianen van de partij en - ondanks dat er hier en daar met terugtrekking werd gedreigd - hebben ze bijzonder weinig Grands Prix gemist. In totaal staan er 1074 starts achter hun naam, en ook 730 achtereenvolgend. De laatste keer dat er geen scharlaken rode auto aan de start stond was de Grand Prix van Zwitserland in 1982. Didier Pironi had net drie weken daarvoor een crash meegemaakt waardoor zijn carrière vroegtijdig eindigde en vlak voor de start in Dijon haakte ook Patrick Tambay geblesseerd af. McLaren en Williams vervulllen de top-drie, Red Bull is de top-tien ingesprongen en staat op plek 9 met 369 starts.