Jean-Pierre Jabouille bereikte de Formule 1 onder meer via een lange periode in de Europese Formule 2, waarin hij tussen 1968 en 1976 reed. In 1974 deed hij al twee mislukte pogingen om zich voor een F1-race te kwalificeren, maar in 1975 lukte dat aan boord van een Tyrrell wel. Toch moest de coureur uit Parijs tot na het behalen van de F2-titel in 1976 wachten op een volledig Formule 1-seizoen. In 1977 zette Jabouille samen met Renault de stap naar de koningsklasse, nadat hij Alpine-Renault in de voorgaande jaren al had vertegenwoordigd in het World Sportscar Championship.

Renault introduceerde in 1977 de turbomotor in F1 en dat ging gepaard met de nodige onbetrouwbaarheid. Uiteindelijk zou Jabouille mede door gebrekkige betrouwbaarheid slechts tien keer de finish halen in 49 starts. Zo kwam de Fransman in 1979 en 1980 slechts vijf keer over de meet, maar twee van die finishes resulteerden wél in een overwinning. Vooral Jabouilles eerste overwinning tijdens de Franse GP van 1979 is memorabel. Hij pakte op het circuit van Dijon-Prenois eerst pole-position, om daarna dominant naar de zege te rijden. Dat was tevens de eerste overwinning voor een F1-auto met turbomotor. Het meest gedenkwaardig was echter de strijd om de tweede plaats tussen teamgenoot René Arnoux en Gilles Villeneuve, die rondenlang wiel aan wiel reden.

Tijdens de Canadese GP van 1980 brak Jabouille zijn been en dat betekende indirect het einde van zijn F1-carrière. Na enkele pogingen hing hij zijn F1-helm na de Spaanse GP van 1981 aan de wilgen. Daarna bleef hij nog tot en met 1993 racen in onder meer de 24 uur van Le Mans, een race waarin hij vier keer het podium haalde. Ook bij zijn laatste deelname in 1993 haalde Jabouille het podium namens Peugeot Sport, dat in dat jaar het hele podium bezette. Na zijn racepensioen ging hij in 1994 aan de slag als hoofd van Peugeot Sport, waar hij de naar Ferrari F1 vertrokken Jean Todt verving. Hij bracht het merk naar de koningsklasse, maar ondanks enkele podiumplaatsen met McLaren werd Jabouille voor 1995 alweer vervangen.

Donderdag werd bekend dat Jabouille op 80-jarige leeftijd is overleden. Het F1-team van Alpine reageerde via social media op het nieuws. "Alpine is enorm bedroefd door het overlijden van Jean-Pierre Jabouille. Jean-Pierre was een echte racer. Hij leidde Renaults reis naar F1 in 1977 met zijn veerkrachtige en gedurfde houding. Hij was Renaults eerste GP-winnaar in 1979, een mijlpaal in Renaults reis in de Formule 1", schreef het team. "Zijn vastberadenheid en toewijding om te slagen inspireerden velen en deze waarden blijven centraal staan in het huidige team. We zijn waar we nu zijn dankzij Jean-Pierre en zijn nalatenschap leeft voort. We betuigen onze oprechte deelneming aan zijn familie en vrienden. Merci pour tout, Jean-Pierre."

Renault viert de eerste overwinning van het team en Jean-Pierre Jabouille in Dijon-Prenois. Foto: Sutton Images