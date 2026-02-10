F1-racepakken van Max Verstappen en Michael Schumacher onder de hamer

Van 17 tot en met 24/25 februari zijn er enkele bijzondere Formule 1-items waarop geboden kan worden bij veilinghuis RM Sotheby's. Meer dan 370 items staan op de lijst, waarvan maar liefst 250 items deel uitmaken van de persoonlijke collectie van voormalig F1-teambaas Rob Walker, die in 2002 op 84-jarige leeftijd overleed.

Het gaat om een verscheidenheid aan F1-items. Enkele opvallende memorabilia zijn de racepakken van meerdere F1-coureurs. Bovenaan de lijst van geschatte waardes staat een racepak van Michael Schumacher uit 2006. Deze is gebruikt tijdens de Italiaanse Grand Prix van dat jaar, zijn laatste zege in Italië in een Ferrari. Dat weekend maakte de zevenvoudig wereldkampioen bekend afscheid te nemen van F1 na het seizoen 2006. Er staat geen minimumprijs op het racepak van Schumacher, maar naar schatting moet deze zo'n 20.000 tot 25.000 pond opleveren - omgerekend zo'n 22.950 tot 28.700 euro.

Ook kan er geboden worden op een racepak van Max Verstappen. Deze is gedragen tijdens het seizoen 2024, het seizoen waarin hij zijn vierde F1-titel veroverde. Deze wordt iets lager ingeschat qua opbrengst: 15.000 tot 20.000 pond - zo'n 17.200 tot 23.000 euro.

Tevens gaan er twee McLaren-racepakken uit 2025 onder de hamer. Het gaat om een racepak van Lando Norris en Oscar Piastri, waarbij de opbrengsten naar het goede doel gaan. Beide racepakken worden geschat op 10.000 tot 20.000 pond (11.500 tot 23.000 euro). Verder zijn er nog racepakken te vinden van Fernando Alonso, Carlos Sainz, Nigel Mansell, Damon Hill, David Coulthard, Ricard Patrese en Jacques Villeneuve.

Van trofeeën tot helmen

Naast racepakken zijn er ook andere bijzondere F1-items waarop geboden kan worden. Zo zijn er enkele F1-trofeeën op de lijst te vinden, waaronder die voor de eerste plaats bij de Grand Prix van Duitsland van 1970 en die van de Grand Prix van Frankrijk van hetzelfde jaar. Beide zouden per stuk zo'n 17.200 tot 23.000 euro moeten opleveren volgens de schattingen.

Ook zijn er enkele F1-helmen te vinden, waaronder helm van Michael Schumacher uit 1988 tijdens de Formule König en een in 2025 door Nigel Mansell bij Goodwood gedragen Arai met het ontwerp uit 1986, beide met een geschatte waarde van 5.700 tot 11.500 euro. Wie een F1-stuur wil bezitten, kan ook bieden op het stuur van Ayrton Senna uit 1984, toen hij in de Toleman F1-auto reed of het Benetton F1-stuur van Schumacher uit 1995.