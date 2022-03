Formule 1 gaat racen in Jeddah: “Veiligste plek in Saudi-Arabië”

De start van de tweede vrije training voor de Grand Prix van Saudi-Arabië werd met een kwartier uitgesteld vanwege een spoedberaad tussen de Formule 1, FIA, teambazen en coureurs. Tijdens de eerste vrije training was zo’n twintig kilometer verderop een explosie geweest bij een installatie van olieconcern Aramco, wat het gevolg was van een aanval van de rebellerende Houthi’s. De zwarte rookpluimen waren vanaf het circuit zichtbaar, maar tijdens het eerste beraad werd besloten om de tweede training gewoon te laten plaatsvinden en verder te gaan met het GP-weekend.

Wel werd aangekondigd dat er om 20.00 uur Nederlandse tijd nog een vergadering zou volgen. Daarbij waren naast de coureurs en teambazen ook de Saudische en lokale autoriteiten aanwezig, evenals FIA-president Mohammed Ben Sulayem en F1-topman Stefano Domenicali. Na afloop van het beraad kwamen zij gezamenlijk met een verklaring, waarin werd aangekondigd dat er dit weekend gewoon wordt geracet. “Wij hebben een volledige garantie gekregen dat veiligheid op de eerste plaats staat voor het land. Ongeacht de situatie moet de veiligheid gegarandeerd zijn. Ze hebben alle systemen ingezet om dit gebied, de stad en de plekken waar we naartoe gaan te beschermen”, vertelde Domenicali na de bijeenkomst. “We hebben er vertrouwen in en we moeten de lokale overheid wat dat betreft vertrouwen. Daarom gaan wij natuurlijk door met het evenement.”

'Rebellen mikken op infrastructuur, niet op circuit'

Ben Sulayem benadrukt dat het aanvallen van burgerdoelen en een F1-circuit niet binnen de aanvalsplannen van de Houthi’s past. “Op wie mikken zij? Ze richten zich op de infrastructuur, niet op burgers en ook niet op het circuit”, aldus de nieuwe FIA-president, die het stokje heeft overgenomen van Jean Todt. “We hebben van hoog niveau garanties gekregen dat dit een beveiligde plek is. Laten we gaan racen.”

Het besluit om het F1-weekend op het Jeddah Corniche Circuit voort te zetten kwam onder de teambazen unaniem tot stand, vertelt Mercedes-teambaas Toto Wolff bij Sky Sports. Hij herhaalt dat de situatie op het circuit veilig is. “Het was een goede meeting, de coureurs gaan nu in de rijdersbriefing praten en wij als teambazen hebben garanties gekregen dat we hier beschermd zijn. Dit is op dit moment waarschijnlijk de veiligste plek waar je kan zijn in Saudi-Arabië en dat is waarom we racen.”

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner benadrukt dat de Formule 1 zich niet moet laten beïnvloeden door dergelijke gebeurtenissen. “De sport moet er als collectief staan. Terrorisme kan niet goedgekeurd worden en de sport moet niet in zo’n situatie of positie gedwongen worden, het is onacceptabel. Stefano en de president handelen het af en we hebben van de organisatoren alle garanties gekregen. We gaan racen.”