F1 start onderzoek naar verbeteringen voor races in de regen

Het initiatief is een reactie op de totaal verregende Grand Prix van België eerder dit jaar. De omstandigheden waren dusdanig slecht dat er niet geracet kon worden. De wedstrijd werd keer op keer uitgesteld en verder dan een paar ronden achter de safety car kwam het veld niet. Dit tot grote woede van de vele aanwezige fans.

F1 Chief Technical Officer Pat Symonds, een van de mannen die verantwoordelijk was voor het nieuwe aerodynamische pakket voor het seizoen 2022, bekijkt nu de impact van de nieuwe regels op de hoeveelheid spray achter de bolides. F1’s managing director Ross Brawn heeft laten weten dat men ook bekijkt in hoeverre gesloten bodywork zoals gebruikt wordt door de wagens uit de langeafstandsracerij de hoeveelheid spray vermindert. “Wat betreft regen, wordt er interessant werk verricht aangaande spray en zicht”, zegt Brawn. “Pat Symonds en een aantal FIA-mensen heeft de afgelopen races met een aantal rijders gesproken over hun ervaringen op Spa en hun algehele ervaringen. Dat waren met name rijders die ook in andere auto’s hebben geracet. Fernando [Alonso] was behoorlijk interessant. Hij stelde dat je met sportscars veel beter in de regen kunt racen dan met een F1-wagen. Je zou denken dat het lastiger is vanwege het raam en de ruitenwissers en dergelijke, maar hij zei dat de spray die van de wagens komt anders is.”

Minder spray in 2022

De eerste resultaten laten zien dat de spray bij de 2022-wagens minder moet zijn, stelt Brawn: “We gaan de spray van de nieuwe auto’s bestuderen. We hebben het idee dat het ietwat beter wordt. Het is zeker iets om te onderzoeken, om te bekijken hoe we dingen kunnen veranderen. De twee voornaamste problemen met regenraces zijn het zicht en aquaplaning. Dat laatste is een uitdaging voor de banden. Na een bepaald punt kunnen zij het water niet meer afvoeren. Het zicht is iets wat we kunnen verbeteren. Het staat op de lijst met dingen waar we naar kijken om te verbeteren.”

