Masi: "GP van Australië mijn zwaarste weekend van het jaar"

Masi nam in 2018 enkele races de taken van Charlie Whiting over. Het plan was om dat proces in 2019 voort te zetten om volledig klaargestoomd te worden tot wedstrijdleider, zodat Masi volgend jaar die rol volledig zou kunnen vervullen. Door het onverwachte overlijden van Whiting vlak voor de race in Albert Park werd Masi per direct tot racedirecteur gekatapulteerd, in eerste instantie op tijdelijke basis. Uiteindelijk paste hij zo goed in die rol dat hij de rest van het jaar afmaakte.

"Wat er in Melbourne gebeurde was diepbedroevend, in meerdere opzichten een treurige en ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ik ben de laatste tijd een paar keer gevraagd wat mijn zwaarste evenement van het jaar was. Dat was met afstand Melbourne", laat Masi weten. "Ik zou dit jaar niet zijn doorgekomen zonder de mensen die ik om me heen heb bij de FIA en de steun die ik heb gekregen. Ook onze partners bij de F1 Group hebben me geholpen, van Chase [Carey] tot alle operationele jongens die zich bezighouden met onboard camera's, timing of wat dan ook. En ook belangrijk: er zijn twintig jongens die in auto's rondrijden en tien teams en daarvan heeft iedereen mij omarmd, gesteund en geholpen. Zonder deze mensen had ik het niet gekund."

Masi geeft toe het zo druk te hebben dat hij nog geen moment heeft gevonden om op adem te komen. Hij blijft constant nieuwe dingen leren, zo zegt hij zelf. "Ik heb denk ik pas tijd om te reflecteren als ik terug ben in Sydney, waar ik mijn familie bezoek tijdens de feestdagen en jaarwisseling. Die kans heb ik nog niet gehad, want om meerdere redenen moest ik voortdurend doorgaan met mijn werk. Ik ben blij met wat ik heb gedaan, ik heb mijn best gedaan en veel geleerd. Niet alleen van evenement tot evenement, maar zelfs van uur tot uur. We weten allemaal hoe complex deze wereld is, maar dat gezegd hebbende houd ik van het werk en ben ik iedereen ontzettend dankbaar. Er zijn altijd goede en slechte momenten. Je bent ook zo maar zo goed als de laatste beslissing die je maakt, in welke rol ook. Ik heb alleen nog niet de tijd gevonden om een rustig te gaan zitten om op alles terug te kijken."

Video: Een eerbetoon aan de betreurde Charlie Whiting

Met medewerking van Adam Cooper