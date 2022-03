F1-race Jeddah gaat ook na urenlang crisisoverleg van coureurs door

Aan het eind van de eerste vrije training vond op minder dan twintig kilometer van het circuit een forse explosie plaats. Een drone-aanval door Houthi-rebellen bleek de directe aanleiding. Het heeft voor schrik in de paddock gezorgd, al communiceerden de kopstukken in eerste instantie om ‘gewoon’ door te gaan met het raceweekend. Voorafgaand aan de tweede training, die met een kwartier werd uitgesteld, kregen coureurs dat bericht al te horen en na de oefensessie nogmaals.

De Formule 1 belegde een extra overleg om 22.00 uur lokale tijd, waarna F1 CEO Stefano Domenicali en FIA-president Mohammed Ben Sulayem naar buiten traden met een verklaring. Beide heren gaven nogmaals aan dat de Grand Prix door zou gaan en voegden toe dat het besluit unaniem door de Formule 1-teams was genomen. Het leek de zaak voorlopig te sluiten, maar niets bleek minder waar. De kous was nog lang niet af.

Twijfel onder de coureurs

Zo kreeg de reguliere rijdersbriefing op vrijdagavond een aanzienlijke verlenging op het Jeddah Corniche Circuit, waarin de coureurs onderling over de veiligheidssituatie en over het vervolg van dit raceweekend spraken. De bijeenkomst heeft twijfel bij verschillende rijders aan het licht gebracht en daardoor tot 2.20 uur lokale tijd geduurd. Domenicali, Ross Brawn en verschillende teambazen zijn meermaals naar binnen en naar buiten gelopen om met de coureurs in gesprek te gaan.

Na bijna vier uur vergaderen verlieten de meeste rijders het complex via de achterdeur en ging George Russell als GPDA-voorzitter op weg naar een andere bijeenkomst van Domenicali met alle teambazen. Niet veel later liet één van die teambazen, Christian Horner van Red Bull Racing om precies te zijn, aan de verzamelde pers weten: "We'll be racing", oftewel het GP-weekend in Jeddah gaat ondanks alle twijfels door.

De derde vrije training voor de Grand Prix van Saudi-Arabië begint zaterdag om 15.00 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie start om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Video: De gang van zaken voor het urenlange overleg van de coureurs in Jeddah