F1-race in Brazilië stilgelegd na chaos in bocht 1 bij start

Het Formule 1-veld was net vertrokken voor de opwarmronde toen plots de Ferrari van Charles Leclerc in de muur stond bij bocht 7. Op de boordradio meldde Leclerc dat de hydrauliek van de SF-23 het had begeven, waardoor de achterkant van de auto volledig blokkeerde en hij passagier was in deze crash. De bolide van Leclerc raakte daarbij dusdanig beschadigd dat zijn race er al op zat voordat deze begonnen was. Zijn auto werd achter de muur geparkeerd, waarna de start van de race alsnog zoals gepland kon plaatsvinden. Dat gebeurde dus zonder Leclerc op de derde startplaats, waardoor Fernando Alonso vanaf de vierde plaats ineens vrij zicht had.

Video: De crash van Leclerc in de opwarmronde

Die start verliep echter dramatisch, aangezien er in de run naar bocht 1 al contact was tussen de beide Haas-coureur en Alexander Albon, waarbij Albon en Kevin Magnussen uitvielen. Door die crash lag er veel rotzooi op de baan, waardoor de wedstrijdleiding zich genoodzaakt zag om eerst de safety car in te zetten maar vervolgens de rode vlag te zwaaien. In de hectiek kwamen ook Daniel Ricciardo en Oscar Piastri tegen elkaar, waarna zij allebei hun garages weer opzochten. AlphaTauri en McLaren werken aan het vervangen van de achtervleugels van de bolides. Zij zijn nog niet officieel uit de race, maar mochten zij bij de herstart aanwezig willen zijn dan zullen zij vanuit de pitstraat moeten starten omdat er in de garages aan de auto's is gesleuteld.

De race van 71 ronden zal om 18.31 uur Nederlandse tijd hervat worden, heeft de wedstrijdleiding laten weten. Wanneer dat gebeurt, zal dat zijn met Max Verstappen als raceleider. Lando Norris en Lewis Hamilton sluiten dan aan als nummers twee en drie: zij profiteerden van een slechte start van de beide Aston Martins. Fernando Alonso en Lance Stroll zullen op de vierde en vijfde plaats de herstart aanvangen.

Video: De startcrash in de Grand Prix van Brazilië