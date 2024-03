1. Schiet Red Bull Racing uit de startblokken?

Red Bull is favoriet Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Vraag een willekeurig persoon in de paddock welk team favoriet is voor de Formule 1-wereldtitel 2024 en als eerste valt de naam Red Bull Racing. De Oostenrijks renstal presenteerde voor dit seizoen een compleet herzien concept, wat in eerste instantie heel wat wenkbrauwen deed fronsen. Waarom stapte het sterkste team van hun succesvolle concept af, terwijl daar eigenlijk geen reden toe was?

De wintertests gaven daar voorzichtig antwoord op. De RB20 lijkt zo mogelijk nog sterker en vooral de longruns waren indrukwekkend. Max Verstappen reed een vlak schema en ook uit de data blijkt dat de Nederlander met kop en schouders boven de concurrentie uitstak. Teamgenoot Sergio Pérez zat er wel een stukje achter, maar al met al lijkt het erop dat de technische mensen bij Red Bull weer een kampioenswaardige auto hebben gebouwd.

De vraag is niet of, maar hoe ver Red Bull voor de concurrentie staat. Vorig jaar kwalificeerde Verstappen zich op pole, voor Pérez. Het gat tussen Verstappen en de eerste niet-Red Bull was bijna drie tienden. Charles Leclerc werd destijds in de Ferrari derde. In de race waren Verstappen en Pérez ongenaakbaar en aan de streep waren zij ruim 25 seconden sneller dan nummer drie Fernando Alonso. De teams zullen met spanning toekijken of de voorsprong van Red Bull dit jaar nog groter is, of dat het allemaal dichter bij elkaar ligt.

2. Is de W15 het wondermiddel voor Mercedes?

Zet Mercedes met de W15 de gewenste stap? Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Voor Mercedes wordt de race in Bahrein een belangrijk meetmoment. De technische staf bij de formatie uit Brackley werkte de hele winter hard aan een herziene auto en hoopt daarmee het gat naar Red Bull in ieder geval een stukje te dichten. De longruns zagen er tijdens de wintertests prima uit, al is het gat van een halve seconde op de grote Oostenrijkse concurrent nog wel groot.

George Russell en Lewis Hamilton zien ook in dat er in Bahrein geen wonderen verwacht kunnen worden, maar men spreekt wel hardop de hoop uit aan te kunnen haken. Het doel met de W15 is dan ook klip-en-klaar: weer winnen. Vorig jaar eindigde de renstal namelijk zonder overwinning, wat voor het eerst sinds 2011 was. Een pijnlijke constatering voor de formatie onder leiding van Toto Wolff.

Op de achtergrond speelt uiteraard de aanstaande overstap van Hamilton naar Ferrari. Na een zeer succesvolle samenwerking trekt de coureur aan het einde van het seizoen na twaalf jaar de deur dicht om zijn geluk bij het beroemdste F1-team aller tijden te beproeven. Mercedes en Hamilton zijn er dus veel aan gelegen om The Last Dance goed te beginnen.

3. Wat kan RB?

Er wordt veel verwacht van RB. Hoe komen zij voor de dag? Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Na een winterstop zien we altijd wat verschuivingen in het veld. Een van de teams waar komend seizoen veel van verwacht wordt, is RB F1 Team. De formatie uit Faenza werkt nauwer samen met grote broer Red Bull Racing en hoopt daar de vruchten van te plukken. Het team lijkt ook echt wel een stap gezet te hebben, want tijdens de wintertests waren ze over de longruns het zesde team.

Het is sowieso een veelbewogen winter voor RB geweest. Teambaas Franz Tost ging met pensioen en hij is opgevolgd door Laurent Mekies, Peter Bayer is de nieuwe CEO en ook de technische staf is flink onder handen genomen. Dit alles om de drastische seizoenstart van 2023 te voorkomen. Toen konden Yuki Tsunoda en Nyck de Vries geen vuist maken en stond het team na de eerste Grands Prix stijf onderaan in het constructeurskampioenschap. Gelukkig voor de Italiaanse renstal werd het na wat updates aardig rechtgetrokken, maar de achtste positie in de eindklassering was toch vooral een doekje tegen het bloeden.

Coureurs Tsunoda en Daniel Ricciardo weten ook dat 2024 een belangrijk jaar wordt. Bij het grote Red Bull staat Pérez serieus onder druk en beide heren zijn kanshebber voor dat zitje. Met name Ricciardo wordt veelvuldig gelinkt aan de positie bij de grote broer. De Australiër weet dan wel dat er afgerekend moet worden met zijn teamgenoot. Als dat niet lukt, is de kans klein dat het zitje van Pérez voor hem wordt.

4. De strijd achter Red Bull

Er wordt een spannende strijd in het middenveld verwacht Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Na de testdagen in Bahrein werden er voorzichtig wat conclusies getrokken en ook over de rangorde wordt al wat gespeculeerd. Het middenveld is echter bijzonder lastig te voorspellen. Het lijkt er namelijk op dat de gaten tussen de teams enorm klein zijn en dat elke stap het verschil tussen P14 en P6 kan maken.

Het staat als een paal boven water dat Red Bull de favoriet is, maar daarachter zijn vier teams al aan elkaar gewaagd. Ferrari, Mercedes, Aston Martin en McLaren ontliepen elkaar niet veel tijdens de testdagen en ook in de longruns zat er nauwelijks meer dan een tiende tussen deze vier renstallen. Als de voorspellingen uitkomen, dan kan de strijd om het laatste podiumplaatsje nog heel spannend worden. Ferrari lijkt over een rondje het snelste, maar over de longruns zit er tussen deze teams bijzonder weinig.

Achter de top-vijf is het ook razend spannend. RB lijkt het middenveld aan te voeren, maar ook Williams en Sauber zitten er niet gek bij. Deze drie teams maakten een aardige indruk tijdens de wintertests. Williams kende echter wel wat technische problemen tijdens de driedaagse in Bahrein, waardoor zij mogelijk op achterstand staan. RB en Sauber reden daarentegen wel veel rondjes en lijken klaar voor het nieuwe seizoen. Het wordt heel spannend wie van deze teams de kop in het middenveld pakt.

5. Wie is het langzaamste?

Haas was het traagst tijdens de wintertests, maar lijkt aardig in de buurt van Alpine Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Waar er winnaars over de winter zijn, zijn er ook verliezers. Een van de verliezers is Haas F1 Team, maar daar waren de verwachtingen ook niet huizenhoog. Günther Steiner werd na het tegenvallende 2023 de deur gewezen en de nieuwe teambaas Ayao Komatsu voorspelt dat de renstal komend seizoen in de achterhoede te vinden is. De wintertests gaven qua rondetijden en longruns de Amerikaanse burger weinig moed, maar Haas was wel het productiefst van allemaal. Op het gebied van betrouwbaarheid zit het dus wel goed.

De hardste klap wordt bij Alpine verwacht. Het technische team onder leiding van Matt Harman heeft de auto een complete metamorfose gegeven, maar tijdens de wintertests zag het er allerminst veelbelovend uit. Qua rondetijden stonden Esteban Ocon en Pierre Gasly ver in de achterhoede en dat past niet bij een fabrieksteam. Gasly sprak zijn zorgen al hardop uit, maar teambaas Bruno Famin maakt zich minder zorgen. Hij hoopt met de A524 vooral in het seizoen stappen te zetten en zet de resultaten voorlopig op de tweede plek.

Tijdens de Grand Prix van Bahrein zullen we zien of deze twee teams inderdaad in de achterhoede bivakkeren, of dat er een konijn uit een Amerikaanse of Franse hoed wordt getoverd.

