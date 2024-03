1. Wordt het twee uit twee voor Max Verstappen?

Max Verstappen won glansrijk de eerste race, trekt hij die lijn door in Jeddah? Foto: Red Bull Content Pool

Het lag al in de lijn der verwachting: Max Verstappen won zonder problemen de eerste Formule 1-race van het jaar. In Bahrein was de strijd om de pole-position nog even spannend, want Verstappen moest de snelle Charles Leclerc van zich afhouden, maar in de race gaf de Nederlander het hele veld het nakijken. Van start tot finish lag de auto met nummer 1 op de neus vooraan en geen enkel moment stond hij onder druk. Ook de rondetijden waren indrukwekkend goed. Vooral de snelste ronde leverde veel complimenten op, want ten tijde van het rijden was die maar liefst twee seconden sneller dan de rest van het veld. Voor Saudi-Arabië staat de regerend wereldkampioen ver bovenaan het favorietenlijstje, maar het is zeker nog niet beslist.

Teamgenoot Sergio Pérez hoopt in Jeddah iets beter voor de dag te komen dan in Bahrein. In de kwalificatie verknalde de Mexicaan de kans op om de eerste startrij te staan met een fout in de eerste bocht, maar in de race herstelde hij zich prima. De Ferrari-coureurs en George Russell werden moeiteloos verschalkt, maar daarna bleek het moordende tempo van Verstappen niet te volgen. Pérez kan wel vertrouwen putten uit 2023. Toen pakte hij de winst op de Saudische straten. Sowieso voelt de 34-jarige coureur zich meestal goed op stratencircuits en dus valt zeker niet uit te sluiten dat hij opnieuw hoge ogen gooit.

Het gat met de rest van het veld was in Bahrein groot. Carlos Sainz werd derde op 25 seconden van Verstappen en op 3 seconden van Pérez, Mercedes was al helemaal in geen velden of wegen te bekennen. Ferrari hoopt echter dichterbij te zitten. De Italianen hebben het gevoel dat er wat te halen valt, en dan vooral in de kwalificatie. In Bahrein zette Leclerc namelijk in Q2 een snellere tijd neer dan de poletijd van Verstappen.

2. Lukt het Mercedes om de problemen met de W15 op te lossen?

Kan Mercedes het koelingsprobleem onder de knie krijgen? Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes begon met hoge verwachtingen aan de race in Bahrein. George Russell noteerde een knappe derde kwalificatietijd en Lewis Hamilton riep na de sessie dat zijn negende startpositie vooral te wijten was aan de afstelling van zijn auto. In de race bleek echter dat Mercedes een groot probleem had met het koelen van de motor. De krachtbron raakte in de vuile lucht snel oververhit. De Mercedes-motoren werden teruggeschroefd en dat leverde volgens teambaas Toto Wolff een halve seconde tijdverlies per ronde op. Als we die tijd van de rondetijd aftrekken, dan was een podiumplaats zeker haalbaar. Het is voor de formatie uit Brackley te hopen dat het euvel in Jeddah verholpen is, want met een vijfde en zevende stek is men verre van tevreden.

Hamilton kampte ook met het motorprobleem, maar had nog iets wat niet meewerkte aan boord van zijn W15. Ongeveer halverwege de race brak een stuk van zijn zitje af en het stoeltje begon ook nog eens heen en weer te schuiven onder het remmen. Het is goed voor te stellen hoe afleidend dat is als je met 300+ over het rechte stuk raast. Zoiets is makkelijk te repareren, maar het is geen prettige start.

Opvallend genoeg kampte klantenteam Williams met dezelfde koelingsproblemen, terwijl de andere klantenteams McLaren en Aston Martin dat euvel niet hadden. Het is Mercedes aan te raden om eens een kijkje te nemen hoe zij de motoren koelen.

3. Hoe is de sfeer bij RB?

Kan RB de rust terugvinden? Foto: Red Bull Content Pool

Waar het bij de meeste F1-teams een rustige Grand Prix was, sloeg de sfeer bij RB F1 Team zo vlak voor het einde van de race om. Yuki Tsunoda werd gevraagd door het team om teamgenoot Daniel Ricciardo voorbij te laten om Kevin Magnussen aan te vallen, maar de Japanner wilde in eerste instantie niet van wijken weten. Pas na veelvuldig aandringen van de pitmuur en een chagrijnige boordradio van Ricciardo liet Tsunoda zijn ervaren teammaat voorbij. Te laat, want Ricciardo kon geen aanval meer plaatsen op de Haas.

Na afloop van de race waren de lezingen van beide coureurs over het incident compleet anders. Tsunoda begreep niets van de keuze van het team, terwijl Ricciardo van mening was dat het van tevoren al besproken was. Nadat de finishvlag viel liet Tsunoda zich nog gaan met een bizarre actie. Hij snelde vol gas Ricciardo voorbij en verremde zich volledig voor de neus van zijn teamgenoot. De goede sfeer lijkt even ver te zoeken.

Beide heren maakten geen goede beurt bij RB, maar ook niet bij de top van Red Bull Racing. Vooraf aan het seizoen werd gefluisterd dat zowel Tsunoda als Ricciardo kanshebber zou zijn voor een zitje bij het grote zusterteam. Het is voor de formatie uit Faenza te hopen dat de rust in Jeddah is wedergekeerd, anders kunnen we nog wat vuurwerk verwachten.

4. Brengen de veranderingen bij Alpine het gewenste schokeffect?

Alpine kende een desastreuze seizoenstart Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

De klappen voor Alpine waren in Bahrein hard, keihard. De verwachtingen waren enorm laag, maar zo dramatisch had men bij de Franse renstal ook niet verwacht. Pierre Gasly en Esteban Ocon stonden op de laatste startrij en in de race was het nauwelijks beter. Alleen de door problemen geteisterde Valtteri Bottas en Logan Sargeant finishten achter hen en het gat naar nummer zestien Nico Hülkenberg was meer dan achttien seconden.

Rond de Grand Prix sijpelden berichten door dat de technische topmannen Matt Harman en Dirk de Beer zouden vertrekken en niet veel later werd dat bevestigd vanuit Alpine. De twee mannen die volop bezig waren om het nieuwe concept te laten werken, zijn dus weg. Voor teambaas Bruno Famin de taak om weer de weg omhoog te vinden, met een nieuw technisch hart. Drie nieuwe technisch directeuren moeten het gat vullen, met ieder hun specialisme.

Of we de vruchten van de nieuwe structuur in Jeddah al gaan zien, valt nog te bezien. Op lange termijn hoopt Alpine een stap te kunnen zetten en dat is nodig ook.

5. Grijpt een middenveldteam de broodnodige punten?

De strijd om de punten is volop gaande Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Na de eerste race is de voorzichtige conclusie dat Aston Martin, Mercedes, Ferrari, Red Bull en McLaren de teams zijn die normaal gesproken de punten verdelen. Die renstallen waren als enige niet op een rondje gezet en op pace maakten RB, Haas, Sauber, Williams en Alpine geen aanspraak op punten. Alexander Albon sprak zelfs al hardop uit dat hij verwacht dat alleen problemen bij de top-vijf teams kunnen voorkomen dat zij alle punten scoren.

Toch gloort er wat hoop voor de middenveldteams. Jeddah is een compleet ander circuit met compleet andere eisen. Hogesnelheids- en mediumsnelheidsbochten wisselen elkaar af en er is een totaal andere bandenslijtage. Het is dus maar zeer de vraag hoe de nieuwe bolides daarop reageren. Mocht de kans zich voordoen, dan hopen de middenveldteams hun slag te slaan. Nu al is elk punt heel veel waard voor het constructeurskampioenschap.

Tot ieders verrassing lijkt het erop dat Haas zich ook in het gevecht kan mengen. Nico Hülkenberg kwalificeerde zich als tiende, maar kon in de race na een vroege fout geen punt scoren. Magnussen kwam als twaalfde aan de streep, maar hield bijvoorbeeld beide RB's achter zich. Het team uit Indianapolis hoopt toe te slaan als een top-vijf team een misstap maakt.

JACKS.NL Road to Zandvoort - win exclusieve tickets!

Wil jij de Dutch Grand Prix 2024 beleven zoals je nooit had durven dromen? Met JACKS.NL Road to Zandvoort maak je kans op een exclusieve experience! Daarnaast worden wekelijks tickets voor de F1-race in Zandvoort weggegeven.

Hoe maak je kans op die prijzen?

Elk raceweekend kun je deelnemen aan de JACKS.NL F1 Quiz. Je krijgt acht vragen voorgeschoteld waarbij je voorspellingen doet voor de Grand Prix. Hoeveel weet jij er juist te beantwoorden? Neem deel en maak kans op het winnen van geweldige prijzen!

1x exclusieve experience (2 tickets): via een speciale loterij wordt een winnaar getrokken van deze unieke experience voor de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Neem deel aan minimaal twee quizzen en je maakt automatisch kans op deze hoofdprijs!

2x Dutch GP-tickets per raceweekend: ieder Grand Prix-weekend maak je kans op twee tickets voor de F1-race in Zandvoort. Geef het juiste antwoord op de acht vragen en win twee tickets. Bij meerdere inzendingen met acht goede antwoorden, gaat de prijs naar de persoon die als eerste zijn definitieve antwoorden heeft ingediend.

Kort na de Grand Prix van België wordt de winnaar van de hoofdprijs bekendgemaakt. Alle spelers die een storting van minimaal tien euro hebben gedaan, en aan minimaal twee quizzen hebben deelgenomen, maken kans op de exclusieve experience voor de Dutch GP.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+