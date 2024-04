De Formule 1 is druk bezig om de uitstoot rondom de races, de eigen faciliteiten en de logistiek ten opzichte van 2018 te halveren. Uit een tussentijds rapport van de koningsklasse van de autosport blijkt dat de eerste stappen daarin gezet zijn. De cijfers geven aan dat de uitstoot van met dertien procent is afgenomen.

Ondanks dat dertien procent nog lang geen vijftig is, houdt Ellen Jones, F1's hoofd van het verduurzamingsproject van F1, goede hoop dat in 2030 het doel van vijftig procent minder uitstoot haalbaar is. Volgens de topvrouw blijft het daarin wel belangrijk dat daar regels van bovenaf voor blijven komen. "Het is belangrijk om dit centraal op te lossen, dan kunnen we het samen oplossen", aldus Jones. "Het is ook nog de vraag hoe de [F1-]operatie er in de toekomst uit ziet. Daar zit zoveel techniek achter."

Duurzame alternatieven

F1 stelt dat 49 procent van de uitstoot aan het reizen van circuit naar circuit gekoppeld kan worden. Nu er 24 races op de kalender staan is dat percentage toegenomen. Wel is er overgestapt op een vliegtuig dat minder kerosine verbruikt. Ook maakt F1 gebruik van vrachtwagens die op biobrandstof rijden tijdens het Europese seizoen, waarmee de uitstoot is afgenomen.

Ook de herstructurering van de kalender is een belangrijk onderdeel van het verminderen van de uitstoot. De eerste stappen zijn daarin gezet. Zo is de Grand Prix van Japan naar voren gehaald, waardoor de race tussen de GP's van Australië en China wordt verreden. "Dat is heel belangrijk, want de uitstoot door het vervoeren van alle vracht is heel groot", verklaart Jones. "Als je de afstanden kan verkleinen, dan verklein je ook onze ecologische voetafdruk. Daarnaast gaan de technologische ontwikkelingen snel op het gebied van duurzame brandstoffen, met biobrandstof voor de vrachtwagens en duurzamere brandstoffen voor de vliegtuigen."

Ook de fabrieken en faciliteiten van alle F1-teams stoten minder uit. "Als we naar de cijfers van 2022 kijken, dan zien we een afname van 56 procent", aldus Jones. "We zien nu ook dat buiten het Verenigd Koninkrijk gezocht wordt naar mogelijkheden om minder uit te stoten."

Circuits dragen steentje bij

Naast de inzet van de F1-organisatie, zetten ook de circuits hun beste beentje voor. Het voorbeeld is de GP van Australië, waar 90 procent van de verbruikte energie in de paddock duurzaam is opgewekt. Volgens Jones is dat een goede trend en is nu 75 procent van alle circuits bezig om meer duurzame energie te gebruiken. "Dat wordt sinds twee jaar ook in de contractbesprekingen meegenomen. Daarin staan de verwachtingen die wij hebben van een Formule 1-evenement", verklaart de Britse. "De reactie daarop was fantastisch. Niet alleen op het circuit wordt er gezocht naar duurzame alternatieven, ook de reismogelijkheden naar het circuit worden meegenomen. We hebben clausules toegevoegd waarin de minimale inspanning staat. We kijken jaarlijks naar de plannen [van de circuits] en geven daar feedback op. We gaan nu naar het volgende niveau met onze duurzaamheidsdoelstellingen, de minimumstandaarden worden na 2025 nog hoger."