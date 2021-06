Topscore voor Gasly, Verstappen blijft leider F1 Power Rankings

Pierre Gasly kende een uitstekend weekend op het Baku City Circuit. Hij kwalificeerde zich als vierde en werd uiteindelijk derde in de race, waarmee hij zijn derde podiumplaats in dienst van Toro Rosso/AlphaTauri behaalde. Van de zes juryleden kreeg hij een gemiddelde van 9,8 als score, de beste beoordeling van alle rijders. Het verschil met de nummer twee op de lijst, Sebastian Vettel, was slechts 0,1 punt. De Aston Martin-coureur werd in Baku ook tweede, nadat hij buiten de top tien aan de race begon. Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez werden met respectievelijk een 9,3 en 9,2 beloond voor hun werk in Azerbeidzjan, terwijl ook Charles Leclerc (8,5), Fernando Alonso (8,3) en Lando Norris (8,0) een uitstekend cijfer scoorden.

In de tussenstand blijft alles hetzelfde aan de absolute top. Verstappen staat dus nog altijd op de eerste plaats met een gemiddeld cijfer van 9,0. Daarachter valt een gat van 0,4 punt naar nummer twee Norris, terwijl Leclerc de derde plek heeft overgenomen van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg ondanks zijn kostbare fout bij de herstart een 6,8 voor zijn weekend in Baku. Zijn gemiddelde zakt hierdoor naar 8,1. Grootste stijger op de lijst is Gasly, die van de achtste naar de vijfde plek is geklommen.

Tussenstand F1 Power Rankings na Baku

Coureur Gemiddeld cijfer 1 Max Verstappen 9,0 2 Lando Norris 8,6 3 Charles Leclerc 8,4 4 Lewis Hamilton 8,1 5 Pierre Gasly 7,6