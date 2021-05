In de achtste aflevering van het seizoen neemt het panel van Motorsport.com Nederland het afgelopen Formule 1-weekend in Portimao nader onder de loep. Max Verstappen kwam er in de Algarve achter dat de strijd vooraan dermate spannend is dat ieder foutje je de overwinning kan kosten, al waren na afloop vooral de track limits weer het onderwerp van discussie.

In een nieuwe aflevering bespreken we onder andere de strijd tussen Hamilton en Verstappen, wijzen we de grootste winnaars en verliezers van het afgelopen weekend aan en blikken we vooruit op de volgende race in Barcelona, waar er hoop aan de horizon gloort voor Nicholas Latifi!

