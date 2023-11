Een van de voornaamste beslissingen heeft betrekking op de sprintraces. Het format wordt volgend jaar aangepast, zo is besloten. In de paddock waren de teams het er over eens dat de huidige opzet niet het gewenste spektakel oplevert. In Abu Dhabi kwamen de teambazen en F1-bazen overeen dat er aanpassingen nodig zijn. Men kan denken aan de introductie van reversed grids of een aanpassing van het tijdschema. Een van de ideeën is dat de sprintkwalificatie op vrijdagmiddag plaatsvindt, met de kwalificatie voor de Grand Prix op zaterdagochtend. De sprintrace blijft dan op zaterdagmiddag staan. Men vreest echter dat een crash in een van de sessies een te grote impact heeft op het vervolg van het weekend.

Ook het idee van een reversed grid ligt nog altijd op tafel, met name als men besluit om geen WK-punten meer uit te delen voor de korte race op zaterdag. In dat geval zou ofwel de gehele startopstelling, of enkel de top tien omgedraaid kunnen worden. De FIA’s Sporting Advisory Committee gaat nu de details verder uitwerken. Dit wordt begin volgend jaar tijdens de eerste vergadering van de F1 Commission gepresenteerd aan de teams.

Verbod op bandenwarmers geschrapt

De F1 Commission heeft ook besloten om het verbod op bandenwarmers vanaf het seizoen 2025 te schrappen. Dit idee zou in de loop van volgend seizoen geëvalueerd worden. De F1-bazen wilden met dit verbod het spektakel vergroten, ook al zouden de karakteristieken van de huidige banden niet ideaal zijn voor een dergelijk verbod. In een statement lieten de FIA en F1 weten: “De commissie is overeengekomen dat de ontwikkelingsrichting voor toekomstige banden moet focussen op het beperken van oververhitting en het verbeteren van de ‘raceability’. Daarom is besloten om in 2025 vast te houden aan bandenwarmers.”

Tevens is besloten dat F1 vasthoudt aan de standaard dertien sets banden per auto per raceweekend. De alternatieve bandenallocatie waarmee dit seizoen werd geëxperimenteerd, komt daarmee te vervallen.

Verbod op ontwikkeling auto 2026

De Formule 1 stapt per 2026 over op een nieuw technisch en motorisch reglement. Om te voorkomen dat een team een voordeel behaalt door de aandacht al heel vroeg te verleggen naar de ontwikkeling van de nieuwe bolides, mogen teams pas vanaf een opgelegde datum beginnen aan hun werkzaamheden. In een statement legt men uit: “De commissie is overeengekomen dat er voor de start van 2025 geen werkzaamheden verricht mogen worden die betrekking hebben op de ontwikkeling van een auto voor het seizoen 2026.”

Koeling voor de rijders

Na de extreme omstandigheden waarmee de coureurs in Qatar te maken kregen, heeft men besloten de condities in de cockpit te verbeteren. Voor het seizoen 2024 worden de reglementen aangepast om de koeling voor de rijders te verbeteren. Naar verluidt was het voor dit jaar al het plan om meer koeling mogelijk te maken, maar stemde een team tegen het concept.

Verdere aanpassingen aan de regels hebben betrekking op het beperken van het gebruik van metalen componenten in de vloer. Dat zou schade kunnen toebrengen aan andere wagens wanneer deze onderdelen loslaten. Om de veiligheid te verbeteren heeft de FIA besloten om verder te testen met wielkappen om de spray in regenachtige omstandigheden te verminderen.