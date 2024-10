F1-plannen Andretti: Nog steeds volle kracht vooruit

Het is al even stil rondom de Formule 1-plannen van het Amerikaanse Andretti. Dat betekent echter niet dat de handdoek in de ring is gegooid, ondanks de eerdere boodschap van F1 dat de renstal geen kans maakt op een startbewijs. FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet Andretti en partner General Motors weten dat ze beter “een ander team konden kopen in plaats van te proberen als elfde team toe te treden”. FOM liet simpelweg weten te vrezen dat Andretti niet competitief genoeg zou zijn en niet genoeg waarde zou toevoegen aan het kampioenschap.

Ondanks deze tegenwerkingen geeft de Amerikaanse equipe niet op. Zo wordt er een nieuw hoofdkwartier gebouwd in Silverstone, met nog altijd de plannen om vanaf 2026 op de F1-grid te staan. De uitvoering van die plannen gebeurt niet meer op dagelijkse basis door Michael Andretti, die recent aangaf de dagelijkse leiding uit handen te geven. Volgens insiders heeft die stap niets te maken met het mislopen van een F1-startbewijs. Sterker nog: de ambities zijn ongewijzigd. Zo zijn er afgelopen week weer acht nieuwe personeelsleden aangetrokken, vier in de week ervoor en veertien starters in de week daarvoor. Dat brengt het totaal op zo’n 260 teamleden.

Verder werkt het team zestien uur per dag in de windtunnel in Keulen, nu het nog niet gebonden is aan de F1-testrestricties. Ook worden er onderdelen zoals neuzen en wishbones ontwikkeld. Deze zijn inmiddels al door de verplichte FIA-crashtests gekomen. De ophanging, remsystemen en rolkooiconstructies voor de regels van 2026 worden eveneens al ontwikkeld.

Voorsprong op huidige F1-teams

Michael Andretti, Mario Andretti, Dan Towriss, Andretti Global Foto door: Andretti

Het team hoopt nog voor januari het eerste chassis uit de mal te laten rollen, ver voor de meeste huidige F1-teams. Daarmee hoopt Andretti de FIA en FOM ervan te overtuigen om hen toch dat felbegeerde elfde startbewijs te geven. Het terugtreden van Michael Andretti is daarin een belangrijke stap. Hij verdwijnt daarmee van het dagelijkse toneel, nadat hij zich eerder al de woede van diverse teambazen en de Formule 1 op de hals haalde met stevige uitspraken. Met Dan Towriss aan het roer hoopt het team het plan te versnellen om toe te treden tot de sport en vanaf 2028 als fabrieksteam van GM op de grid te staan.

Aan ambitie nog altijd geen gebrek, maar zonder goedkeuring van de Formule 1 wordt het een kostbaar gebed zonder eind.