F1-plannen van Andretti leggen belangrijk verschil tussen FIA en F1 bloot

Dat Andretti Autosport graag de Formule 1 in wil, mag inmiddels geen verrassing meer heten. Michael Andretti mikte in eerste instantie heel ambitieus op het seizoen 2024, maar met de kennis van nu lijkt het nieuwe reglement van 2026 een stuk reëler. Vandaag (woensdag) is in ieder geval een aardige vervolgstap gezet door een samenwerking met General Motors aan te kondigen. Beide partijen bundelen de krachten en dat moet leiden tot een formatie onder de naam Cadillac.

Niet geheel verrassend kon de aankondiging meteen op goedkeuring van FIA-president Mohammed Ben Sulayem rekenen. Hij heeft de weg enkele dagen geleden al geplaveid voor deze aankondiging door de FIA-organisatie opdracht te geven een proces in gang te zetten voor geïnteresseerden. Het was natuurlijk een zet met deze plannen van Andretti in het achterhoofd. "Het nieuws uit de Verenigde Staten toont aan hoe populair de Formule 1 is en vormt het bewijs van F1's groei onder het leiderschap van de FIA. Het is zeer positief om interesse te hebben van iconische merken als General Motors/Cadillac en Andretti Global", laat Ben Sulayem in zijn eerste reactie weten.

Ben Sulayem was er in een eerder stadium ook bijzonder veel aan gelegen om Porsche de Formule 1 binnen te loodsen. Hij wilde het laatste deel van het proces graag zelf afhandelen, hetgeen hem bij succes natuurlijk ook goede sier op zou leveren. Zoals bekend zijn de gesprekken tussen Porsche en Red Bull Racing echter geklapt. Ondanks dat Porsche de deur naar de Formule 1 nog steeds op een kier houdt, zijn de opties momenteel zeer schaars. Porsche in de koningsklasse lijkt dus op een lager pitje te staan, al is Ben Sulayem en met hem de FIA er nog altijd veel aan gelegen om nieuwe partijen binnenboord te trekken. Een toetreding van Andretti kan derhalve eveneens op zijn steun rekenen.

F1-teams en FOM stellen zich kritischer op

De F1-plannen uit Amerika leggen echter treffend bloot dat er een noemenswaardig verschil bestaat tussen de FIA en de Formule 1 zelf, en nog meer als de FIA met Formula One Management en de bestaande teams wordt vergeleken. Zo zeggen meerdere teambazen, waaronder Toto Wolff, dat Andretti naast de tweehonderd miljoen instapgeld ook meerwaarde moet hebben. Het maakt dat instappen helemaal nog niet zo eenvoudig is en dat de Formule 1 dit eveneens benadrukt in hun reactie: "Er is momenteel veel interesse in F1, waarbij sommige projecten wat meer op de voorgrond treden dan andere. We willen ervoor zorgen dat het kampioenschap stabiel en geloofwaardig blijft. Een eventuele inschrijving wordt dan ook op allerlei criteria beoordeeld door alle betrokken partijen. Iedere nieuwe toetreder moet eerst worden goedgekeurd door zowel de FIA als ook F1."

Met dat laatste geeft de Formule 1 duidelijk aan dat alleen het enthousiasme van Ben Sulayem en de FIA niet volstaat. Het is met andere woorden nog geen gelopen koers. "Als een partij de interesse formeel kenbaar maakt, zal het nog enkele maanden duren voordat het proces is afgerond", moet de FIA derhalve ook aan het statement toevoegen. Michael Andretti zelf weet dit ook dondersgoed en weet dus dat hij criticaster moet overtuigen om deel te nemen: "Maar de FIA-president heeft in ieder geval uitgesproken dat hij graag een elfde team op de grid heeft. Hij is zelf een racer en begrijpt het belang van dit kampioenschap. Maar goed, we hebben er vertrouwen in, zeker nu we samenwerken met Cadillac, dat we aan alle voorwaarden voldoen en binnenkort op de grid staan." Geconfronteerd met de weerstand van sommige teambazen, vervolgt Andretti: "Ja, maar ik denk echt dat we nu overal aan voldoen en dat we met deze plannen ook ver voor liggen op andere geïnteresseerden."

De Formule 1 maakt zelf overigens niet duidelijk welke partijen op de achtergrond nog meer geïnteresseerd zijn en zich vooralsnog koest houden. Wel is bekend dat Ford en Hyundai open staan voor een commerciële samenwerking met Red Bull Powertrains en derhalve met Red Bull Racing. In dat geval gaat het echter meer om het verbinden van de naam en niet om een compleet nieuw F1-project, zoals bij Andretti/Cadillac wel het geval is.