F1-personeel riskeert celstraf bij breken bubbel in Hongarije

In Oostenrijk lijkt niet iedereen in de Formule 1 het altijd even nauw te hebben genomen met de strenge maatregelen, die zijn genomen voor de dubbele seizoensopener. Zo kregen Charles Leclerc en Valtteri Bottas een tik op de vingers van de FIA omdat zij tussen de twee Oostenrijkse races door naar Monaco zijn gevlogen om een paar dagen thuis te kunnen zijn. Ook werden verschillende leden van de teams buiten hun hotels gespot. Hoewel dit door de Oostenrijkse autoriteiten allemaal oogluikend werd toegestaan, dient men erop bedacht te zijn dat er in Hongarije wel streng zal worden gehandhaafd.

“Aanwezigen uit het VK en andere landen die geen deel uitmaken van de EU of EEA (European Economic Area) mogen het circuit of hun accommodatie onder geen beding verlaten, behalve dan voor het reizen tussen deze twee locaties en bij aankomst en vertrek, waarbij het vervoer vooraf moet zijn geregeld”, zo valt te lezen in een boodschap die op zaterdag naar alle Formule 1-teams is gestuurd en is ingezien door Motorsport.com. “Aanwezigen uit het VK en andere landen die geen deel uitmaken van de EU of EEA mogen geen gebruik maken van openbaar vervoer of van taxi’s. Maaltijden moeten worden genuttigd op het circuit of in de accommodatie. Vrije tijd moet eveneens in de accommodatie worden doorgebracht. Wie deze restricties niet naleeft, kan bestraft worden door de Hongaarse autoriteiten en een gevangenisstraf en/of een boete krijgen die kan oplopen tot ongeveer 15.000 euro.”

Zeven van de tien Formule 1-teams komen uit het Verenigd Koninkrijk. Hoewel de regels alleen gelden voor degenen met een Britse nationaliteit en niet-EU-burgers, hebben de teams het advies gekregen dat iedereen zich aan de regels moet houden. “Om aan de Hongaarse overheid te laten zien dat alle betrokken bereid zijn om zich aan de maatregelen te houden die zijn ingesteld om het evenement te kunnen laten plaatsvinden, en elke verwarring hierover onder de lokale bevolking te voorkomen, wordt ten zeerste aangeraden dat alle aanwezigen zich aan de restricties houden.”

Met medewerking van Jonathan Noble

Video: Het 'nieuwe normaal' in de Formule 1