F1 past regels omtrent valse starts en regenbanden aan

Aanleiding voor die wijzigingen rondom valse starts is het moment van Lando Norris bij de start van de Grand Prix van Saudi-Arabië. Op beelden was met het oog waar te nemen dat de Brit vóór het doven van de vijf lichten bewoog, maar uiteindelijk kreeg de McLaren-coureur daar geen straf voor. In het reglement stond destijds namelijk dat het pas een valse start is als een door de FIA goedgekeurde transponder in de auto dat aantoonde. Norris benadrukte dat hij er geen voordeel uit haalde, maar sindsdien heeft de FIA niet stilgezeten.

In een nieuwe versie van het sportief reglement, gepubliceerd op 30 april, is de bewoording van artikel 48 veranderd. Er wordt in dat artikel niet meer gesproken over een 'incorrecte startpositie' maar simpelweg over 'valse starts'. Wat hetzelfde is gebleven, is dat er een straf kan uitgedeeld worden op basis van artikels 54.3a, 54.3b en 54.3c, wat inhoudt dat de stewards een tijdstraf van vijf of tien seconden kunnen geven, of in ernstigere gevallen een drive-through. Onder artikel 48.1a is nu verduidelijkt dat er een straf uitgedeeld mag worden als een coureur 'nadat het vier seconden licht is gaan branden en voordat het startsein is gegeven door het doven van alle rode lichten' beweegt. De transponder is dus niet langer meer doorslaggevend bij het vaststellen hiervan.

Artikels 48.1b en 48.1c zijn ongewijzigd gebleven. Stewards mogen dus ook straffen blijven uitdelen als een coureur zijn auto zo op de startgrid positioneert dat de transponder 'niet in staat is het moment te detecteren waarop de auto voor het eerst van zijn gridpositie beweegt nadat het startsein is gegeven' of als de voorbanden buiten de lijnen zitten bij het doven van de lichten.

Meer actie op natte baan?

Iets anders waar de coureurs om riepen, was een wijziging van de regels omtrent regenbanden in de vrije trainingen. In Japan bleven veel coureurs binnen tijdens de tweede vrije training om zo een set banden uit te sparen. Het leidde tot kritiek dat de fans langs de baan weinig actie te zien kregen door de regels die de teams niet aanspoorde om een set van de intermediates of regenbanden te gebruiken, aangezien dat een gevolg kan hebben voor de rest van het raceweekend. In plaats van vier sets van de intermediates en twee sets van de regenbanden krijgen de teams dit jaar vijf intermediates en drie regenbanden per raceweekend toegekend. Maar als onderdeel van deze deal om extra banden vrij te geven, is de regel dat teams op natte vrijdagen in feite een gratis set banden krijgen, geschrapt.

Onder artikel 30.5 is nu een nieuw kopje toegevoegd: 30.5g. Hierin staat dat teams, in het geval dat de eerste, tweede en/of derde vrije training nat verklaard is, van de vijf sets intermediates er één 'niet later dan twee uur na het einde van de derde vrije training elektronisch moet worden teruggegeven'. Daarmee lijkt de FIA te hebben ingestemd met de suggestie van bandenleverancier Pirelli. Hoofdengineer Simone Berra stelde namelijk voor om de teams een set van de intermediates in te laten leveren, aangezien zij deze dan net zo goed kunnen gebruiken tijdens de training - wetende dat deze hoe dan ook ingeleverd moet worden.