F1 Panel: Moet Sainz in 2025 naar Sauber of Williams F1?

Carlos Sainz heeft belangrijke weken voor de boeg. De Spaanse Formule 1-coureur heeft een aflopend contract bij Ferrari en weet dat door de komst van Lewis Hamilton er geen verlenging in zit. Zijn naam wordt met allerlei renstallen in verband gebracht, maar Sauber en Williams zijn de serieuste opties. Beide teams rijden nu nog in de achterhoede, maar richting 2026 gaat er veel veranderen. Sauber wordt een fabrieksteam van nieuwkomer Audi, Williams wil oude glorietijden doen herleven en is flink aan het investeren om alle faciliteiten en het personeelsbestand op orde te hebben.

Ook op de verschillende redacties van Motorsport.com is de toekomst van Sainz een gespreksonderwerp. We hebben ons buitenlandse collega's gevraagd om hun mening te geven over wat de beste keuze is voor Sainz.

Kiest Sainz voor stabiliteit of neemt hij de gok?

Gijs Leuvenink, Redacteur Motorsport Nederland

Eigenlijk is het ongelooflijk dat iemand van het kaliber van Carlos Sainz momenteel de keuze heeft tussen Sauber en Williams. Twee teams die de afgelopen jaren onderaan het middenveld ploeteren en met geluk punten pakken – iets wat Sauber dit seizoen nog niet eens gelukt is. Sainz is een bewezen racewinnaar, iemand die nooit al te veel tegen de schenen van de teamleden schopt en kan een uitstekend potje sturen. Hij zou niet misstaan bij Ferrari, Mercedes, Red Bull of McLaren.

Tot zover de oppervlakkige kant van het verhaal, want als we wat dieper graven is het begrijpelijk waarom die teams hem geen zitje bieden. Ferrari kreeg de buitenkans om Lewis Hamilton aan te trekken, iets wat elk team - misschien alleen Red Bull niet - met beide handen aan zou grijpen. Ja, Hamilton heeft de afgelopen jaren niet meer gewonnen, maar als iemand het bewezen heeft dat hij een topcoureur is, is hij het wel. Leclerc is daarnaast een Ferrari-man in hart en nieren, dus de kans dat teambaas Frederic Vasseur hem eruit zou zetten was bijzonder klein.

Bij Red Bull doet men er alles aan om Max Verstappen binnen boord te houden. Een komst van Carlos Sainz als tweede coureur past niet helemaal in het plaatje. Sainz en Verstappen hebben een geschiedenis als teamgenoten bij Toro Rosso, wat niet helemaal zonder slag of stoot ging. We zijn nu zoveel jaar verder en beide rijders kunnen nu prima met elkaar door een deur, maar Sergio Pérez geniet de voorkeur van Verstappen. Pérez kan de rol als tweede coureur prima invullen (met de nadruk op kan), iets waar Sainz' zich ongetwijfeld minder naar wil schikken.

Sainz en Verstappen waren al eens teamgenoten, maar dat komt er in ieder geval in 2025 niet van. Foto door: Charles Coates / Motorsport Images

McLaren heeft met Lando Norris en Oscar Piastri een toekomstbestendige line-up in handen. Beide coureurs staan te boek als toptalenten en voor de formatie uit Woking is het aantrekken van Sainz hoe dan ook geen optie. In dat geval zou of Norris of Piastri weg moeten, een onwenselijke situatie.

Aston Martin heeft coureurs vastliggen, een overstap naar RB F1 is zeer onwaarschijnlijk en Alpine moet hij in dit stadium al helemaal niet willen. Het rommelt gigantisch achter de schermen bij de Franse renstal. Haas zou ongetwijfeld Sainz graag in het team hebben, maar ook dat is geen reële optie. Dan blijven dus Williams en Sauber over.

Williams heeft met James Vowles een uitstekende teambaas aan het roer staan. De Brit is kalm en is bezig met een grote metamorfose van het team. Met een flinke smak geld worden de faciliteiten gemoderniseerd en aan alle kanten komen nieuwe personeelsleden binnen. De formatie uit Grove heeft roerige jaren achter de rug, maar is nu in rustiger vaarwater gekomen. Williams kan Sainz stabiliteit bieden. Vowles blijft voorlopig wel en Alexander Albon tekende dit jaar een meerjarige deal. Sainz weet dus waar hij aan toe is. Het enige vraagteken is hoe competitief het team in 2026 is, maar dat geldt net zo goed voor de andere negen teams.

Sauber is meer een gok. Audi stapt in 2026 voor het eerst in de koningsklasse van de autosport en dat brengt genoeg onzekerheid met zich mee. Want wat kan de Duitse fabrikant? Een blik op andere takken van autosport laat zien dat Audi altijd een geduchte concurrent is, eigenlijk direct vanaf het moment dat het instapt. Dakar, Formule E, DTM, Le Mans. Nagenoeg overal waar het merk zich inschrijft, wint het. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar Audi is een fabrikant om rekening mee te houden.

Het is onzeker wat Audi brengt. Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Toch voelt een stap naar Audi meer als een gok dan een keuze voor Williams. Williams heeft zich in F1 bewezen, Audi niet. Williams heeft met Vowles en Pat Fry twee grote namen in de top, Audi heeft met Alessandro Alunni Bravi en Andreas Seidl minder aansprekende namen. En in alle eerlijkheid, Alexander Albon is een iets betere coureur dan Nico Hülkenberg. Albon staat daarnaast bekend als iemand die technisch goed onderlegd is. Dat is een enorm voordeel. Hülkenberg heeft die naam minder.

Het gaat er nu om wat Sainz weet, voelt en doet. Kiest hij voor de stabiliteit bij Williams, of neemt hij de gok bij Sauber/Audi. Als ik een tip mag geven, ik zou voor Williams gaan.

"Audi wil een team om Sainz heen bouwen"

Oleg Karpov, F1-journalist GP Racing

Hij noemt het zelf een loterij, maar wat Carlos Sainz ook kiest, het is meer dan een gok. Hij had een jaar geleden nooit gedacht dat hij alleen maar op de twee langzaamste paarden van de paddock kon wedden. En hij en zijn manager zijn denk ik de enige die weten wat deze paarden te eten krijgen om in de toekomst harder te gaan. Maar het kan niet anders dan dat hij voor Audi kiest, toch?

Audi is een gigantische onderneming, een grote fabrikant met hoge ambities en er zit geld achter. Het is het totale plaatje. Voor Sainz is dit ook aantrekkelijk, want dit is de kans voor hem om bij een team te rijden waar alles om hem heen wordt gebouwd. Is het niet opvallend dat om die reden de deuren bij andere teams de afgelopen maanden dicht zijn gegaan?

Carlos Sainz staat voor een moeilijke keuze Foto door: Francois Tremblay / Motorsport Images

Red Bull is volledig om Max Verstappen heen gebouwd. De keuze voor de tweede coureurs is ten dele (of bijna volledig?) gemaakt om de Nederlander tevreden te houden. Sinds zijn zestiende is hij Red Bull-coureur en dit is echt zijn team. McLaren neemt hem ook niet terug, omdat dat team rond Lando Norris is opgebouwd. Ferrari koos voor Charles Leclerc naast Lewis Hamilton, omdat Leclerc vanaf zijn vierde al een Ferrari-coureur is.

Mercedes heeft zoiets minder. George Russell is niet de man waar Toto Wolff zijn team omheen wil bouwen en de Oostenrijker lijkt voor volgend seizoen voor de jongeling Andrea Kimi Antonelli te kiezen. Antonelli krijgt dus de voorkeur boven racewinnaar Sainz.

Sainz kwam via Red Bull de Formule 1 binnen, maar de timing was ongelukkig. Hij kwam tegelijk met Verstappen de sport binnen en het was waarschijnlijk een goede keuze om daar weg te gaan. Sindsdien is het hem echter niet gelukt om een team te vinden waar men volledig achter hem staat. Dat kan Audi hem wel bieden: het is een grote fabrikant en dit project is voor het merk belangrijk. Het lijkt erop dat dit project op de lange termijn succesvoller kan worden dan Williams, met alle respect voor teambaas James Vowles en investeerder Dorilton Capital.

Er wordt veel gesproken over de moeilijkheden waar Sauber zich nu in bevindt, maar de resultaten van nu zijn voor het hele project niet heel belangrijk. Let niet te veel op al het gepraat rondom het team, wat ze zijn bezig met een grote transitie. Er worden heel wat offers gemaakt voor de korte termijn, waardoor het op de lange termijn beter moeten zijn. Kijk maar eens naar de problemen met de pitstops. Die waren niet gebeurd als ze niet flink geïnvesteerd hadden in betere software. Het zijn van die hobbels die genomen moeten worden wanneer je een team in transitie bent. CEO Andreas Seidl en de rest van het management incasseren dit met een glimlach op het gezicht.

De transitie is ook zichtbaar door de keuze om midden in het seizoen nieuwe engineers binnen te halen. Sauber is simpelweg bezig om Audi te worden. Ik zou het zorgwekkender vinden als ze nu al op de toppen van hun kunnen zouden zitten.

Het aantrekken van Nico Hülkenberg past ook in de transitie van Sauber naar Audi. Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Het zou natuurlijk wel opmerkelijk zijn als Sainz voor het langzaamste team op de grid kiest. Maar zoiets kan goed uitpakken, want wie wilde er nou in 2008 voor Honda rijden? Het is lastig voor te stellen dat Audi in 2026 direct vooraan meedoet, maar er zijn gekkere dingen gebeurd in F1. Het gaat Sainz er niet om of hij volgend jaar moet knokken om uit Q1 te komen of net in de top-tien terechtkomt. Hij wil in de toekomst voor de titel gaan. Als je die jackpot wilt binnenhalen, dan is het altijd een betere keuze om voor een volledig gecommitteerd fabrieksteam te kiezen.

En mocht het niet lukken, dan kan op de lange termijn een ander team aankloppen... Ferrari. In tegenstelling tot Fernando Alonso heeft Sainz de schepen achter zich niet verbrand. Sainz is nooit publiekelijk boos geweest over de keuze om hem te laten gaan en in Monaco was hij zelfs heel blij dat Leclerc won. Mocht de gok op Audi niet uitbetalen en Hamilton stopt over een jaar of drie, dan kan hij altijd weer terug.

"Sainz moet vanwege het verleden, heden en de toekomst voor Williams kiezen"

Jose Carlos de Celis, Hoofdredacteur Motorsport Spanje

Vowles moet Williams naar de top brengen. Foto door: Francois Tremblay

Het betekent niet dat het verkeerd is om voor Audi te kiezen. Het is een interessant, ambitieus project bij een merk waar zijn vader nauw bij betrokken was geweest. Het is aantrekkelijk om bij zo'n gigantische onderneming aan te sluiten. Hoewel het in 2026 voor iedereen nieuw gaat worden en Audi zich er zeker goed op voorbereid, zien we niet elke dag, jaar of zelfs niet elk decennium dat een team iets als Brawn GP in 2009 kan laten zien.

Bij Williams is Alexander Albon degene die de goede resultaten en de punten heeft gescoord. De Thai heeft een contract voor 2025 en 2026 en met Sainz zullen er twee topcoureurs aan het team bijdragen. We kunnen echter niet negeren dat begin dit jaar er geen reserve-chassis was en dat ze daardoor gedwongen waren om maar met één auto te racen, maar Williams heeft wel de andere problemen - zoals het overgewicht - gevonden. Het zal niet makkelijk zijn om deze voor het einde van het seizoen op te lossen, maar het biedt wel hoop voor de toekomst.

Albon zei het al. Het geeft het team een boost als het weet welke fouten ze gemaakt hebben, zodat ze die komende winter niet nog een keer maken. Het is niet iets wat we zien, maar er wordt heel hard gewerkt in de fabriek om het overgewicht kwijt te raken, met een totaal nieuwe werkwijze. Zonder het overgewicht kunnen er in 2025 en 2026 meer stappen gezet worden.

Dat gezegd hebbende, er zijn volgens mij twee aspecten die Sainz kunnen overtuigen om naar Williams te gaan. De eerste is de krachtbron. Williams heeft nu die van Mercedes, die naar verluidt een van de sterkste is. Aan de andere kant moet Audi zijn eigen power unit bouwen en dat kan twee kanten opgaan. Een situatie als Honda bij de vorige wijzigingen van het motorenreglement moet voorkomen worden. Mocht Audi net zo lang over het competitief krijgen van de motor doen als Honda toen, dan is er te weinig tijd voor Sainz. In 2025 is hij namelijk al dertig. Een tegenargument kan zijn dat Williams een klantenteam van Mercedes blijft, maar McLaren laat zien dat dat geen probleem hoeft te zijn.

Alex Albon, Williams FW46 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Een ander aantrekkelijk punt kan zijn dat Williams bereid is om verschillende clausules in het contract op te nemen. Een daarvan kan zijn dat als Sainz voor 2026 een aantrekkelijkere aanbieding krijgt, hij dan weg mag. Het is in dat licht niet ondenkbaar dat Albon daarom langer is vastgelegd, zodat het team al een topcoureur heeft en Sainz dan met een gerust hart kan laten gaan. Audi heeft Nico Hülkenberg aangetrokken en die wordt binnenkort 37. Het is niet voor te stellen dat Audi een soortgelijke clausule opneemt.

Sainz wordt straks nog maar 30 en hij heeft nog wat jaren voor zich. Op de korte termijn lijkt Williams in ieder geval een betere optie dan Audi. Op de lange en middellange termijn is er ook meer reden om op Williams te vertrouwen en is het minder riskant om voor de Britse renstal te kiezen dan voor het project van de Duitse fabrikant.