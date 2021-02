F1 overweegt twee races in Bahrein als Portugal niet doorgaat

Het huidige wedstrijdprogramma begint op 28 maart met de Grand Prix van Bahrein, gevolgd door een race in Imola op 18 april. Daarna staat op 2 mei nog een plek open op de kalender met een locatie die nog bevestigd moet worden. De verwachting was dat deze datum aan Portugal toegewezen zou worden. Een nieuwe uitbraak van het coronavirus heeft er echter voor gezorgd dat er zorgen zijn over het doorgaan van deze race op Portimao.

F1-baas Stefano Domenicali praat de komende dagen met de verschillende promotors om een beter beeld te krijgen van de situatie. Daarna wordt er een besluit genomen over de start van het seizoen. Hoewel de huidige kalender nog overeind staat en de race in Imola niet in twijfel wordt getrokken, is de Formule 1 wel bezig met back-up plannen. Een dubbele race in Bahrein zou onder andere tot de mogelijkheden behoren.

“Daar moet nog een race ingevuld worden en als het Portugal is, dan zullen we het ook zo omschrijven”, zei Domenicali in een call met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. “De reden dat er nu geen Portugal staat is omdat de situatie nog niet helemaal helder is. Zodra we meer weten en we iets bekend kunnen maken, zullen we dat ook doen. Dat zal in de komende dagen gebeuren, niet in de komende maanden. Ik heb dit weekend weer vergaderingen om te begrijpen hoe de vlag erbij hangt, een van de mogelijke alternatieven is dat we een dubbele race houden in Bahrein. Maar dat is slechts een idee, daar hebben we nog niets over besloten. We hopen de kalender eigenlijk te houden zoals we die gepresenteerd hebben.”

Ondanks de onzekerheid rond het coronavirus hoopt Domenicali het volledige programma met 23 races af te werken. “Iedereen dacht dat het dit jaar makkelijker zou worden, maar dat is niet het geval. We hebben er vertrouwen in dat we het aantal races op de kalender ook daadwerkelijk kunnen rijden. Het is een uitdaging, maar we hebben er vertrouwen in dat we het kunnen met de connecties die we hebben. De situatie is echter lastig en we moeten flexibel zijn. We hebben al verschillende plannen in gedachten, de zaken die vandaag een zekerheid zijn kunnen morgen weer helemaal anders zijn. Dat is waarom we dagelijks contact hebben met alles organisaties.”