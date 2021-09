F1 overweegt trainingstijd voor jonge coureurs te verplichten

De Formule 1 heeft de teams de afgelopen jaren steeds meer testbeperkingen opgelegd en ook op vrijdag zijn de trainingen ingekort. Men maakt zich daarom zorgen om de tijd die jonge coureurs krijgen in de hedendaagse F1-wagens. Op dit moment hebben teams de optie om alternatieve coureurs in te zetten op vrijdag, maar niet iedereen maakt daar gebruik van. Formule 1-baas Stefano Domenicali zegt zich bewust te zijn van het probleem en denkt dat het voor de gezondheid van de sport niet goed is als jonge coureurs geen kans krijgen om zich te tonen of ervaring kunnen opdoen. Voorafgaand aan de Italiaanse GP, waar door het sprintformat slechts één vrijdagtraining gereden wordt, gaf Domenicali uitleg over de mogelijke reglementswijziging waardoor jonge coureurs meer aan de bak komen.

“Dit weekend hebben we op vrijdag maar één training van een uur en dan gaan we meteen naar de kwalificatie”, zei Domenicali. “Dat zorgt voor een andere voorbereiding op de Grand Prix, er is minder data. In mijn tijd konden we 90.000 kilometer testen en waren we elke dag op het circuit. Vandaag worden de kilometers gemaakt in de simulator en is er minder tijd om de auto’s op het circuit te testen. Ik geloof dat we moeten bespreken hoe we jonge coureurs gaan ontwikkelen. Dat is voor ons een zeer interessant en belangrijk onderdeel, daarom zullen we het ook bespreken nu de testsessies zo beperkt zijn. We willen bijvoorbeeld de aanwezigheid van jonge coureurs verplichten in de trainingen.”

Volgens Domenicali heeft een dergelijk idee voordelen. In eerste instantie omdat rookies dan ervaring kunnen opdoen, maar ook omdat het voor de ervaren coureurs minder voorspelbaar wordt. “Het geeft teams minder tijd om zaken te proberen met het oog op de race, dat maakt een raceweekend nog spannender”, vervolgde de Italiaanse F1-voorman. “Het geeft de junioren ook een kans om in een dynamische en competitieve context te oefenen. We voeren dit gesprek omdat het voor de hele lijn belangrijk is om F1-coureurs op te leiden.”

De potentiële reglementswijziging wordt naar verwachting volgende maand tijdens de bijeenkomst van de F1 Commission besproken.