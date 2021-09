F1 overweegt tijdschema's aan te passen om Spa-debacle te voorkomen

De race op Spa-Francorchamps liep door aanhoudende regen volledig in het honderd. Een normale staande start bleek niet mogelijk op het circuit in de Ardennen en dus werd het veld in gang getrokken door de safety car. Na twee ronden besloot de wedstrijdleiding de race alweer af te vlaggen en werden halve punten uitgedeeld.

Afgelopen weekend dreigde in Sochi tijdens de Russische Grand Prix opnieuw een rampscenario. De meteorologische diensten voorspelden zware regenval voor het hele weekend. De FIA besloot daarop een van de Formule 3-races van de zaterdag naar de vrijdag te verplaatsen, en op zaterdagochtend werd de derde vrije training voor de Formule 1 afgelast. De ‘schade’ in Rusland bleef echter beperkt omdat het weer in de loop van het weekend ietsjes beter werd.

Toch wil de FIA meer flexibiliteit hebben om met het raceprogramma te kunnen schuiven. De starttijden van de verschillende sessie liggen nu redelijk vast. Naar achteren opschuiven is mogelijk, maar eerder starten niet en dat heeft alles te maken met televisie-uitzendingen en commercie. Toch zijn die twee zaken niet heilig, zei wedstrijdleider Michael Masi na afloop van de Russische Grand Prix. “Het is niet zozeer afhankelijk van het tv-schema, ik denk dat het iets is dat we in de komende weken gaan bespreken. We hebben na Spa gezegd dat er duidelijk een heleboel strategische discussies moeten plaatsvinden tussen de FIA, de Formule 1 en de tien teams en dat zal een van de discussies zijn.”

Na de overname van de Formule 1 door Liberty Media werden de starttijden van de (Europese) races met een uur opgeschoven, van 14.00 uur naar 15.00 uur (en even naar 15.10 uur). Dit is vooral bedoeld om het tv-publiek in de Verenigde Staten tegemoet te komen. Wordt de start weer met een uurtje vervroegd (terug naar 14.00 uur) dan biedt dat de wedstrijdleiding meer ruimte om te anticiperen op weersveranderingen. Vermoedelijk wordt het onderwerp besproken tijdens de bijeenkomst van de World Motor Sport Council op 15 oktober aanstaande.