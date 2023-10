De ideeën voor een totaal andere opzet van de sprintraces komen naar boven nadat de organisatoren van de Formule 1 hebben geconcludeerd dat het gehoopte spektakel uitblijft. F1 wil hoe dan ook niet van de sprintraces af en overweegt op een radicaal andere manier de races spectaculairder te maken. Motorsport.com heeft vernomen dat de F1-organisatoren verschillende ideeën in het hoofd hebben om al in 2024 de sprintraces aantrekkelijker te maken.

Zo wordt er gesproken over een losstaand F1 Sprint-kampioenschap, waardoor de in de sprintrace gescoorde punten niet meetellen voor het reguliere kampioenschap. Hiermee willen de organisatoren van de koningklasse van de autosport koste wat kost voorkomen dat we net als dit jaar de kampioen kronen - in de persoon van Max Verstappen - in een sprintrace. Ook is het idee geopperd om een flinke zak prijzengeld klaar te zetten voor de winnaar, mede mogelijk gemaakt door een titelsponsor voor de sprintraces. Motorsport.com heeft vernomen dat het prijzengeld op kan lopen tot een miljoen dollar.

Tenslotte gaan er geluiden rond dat het idee van een reversed grid weer geopperd is. Twee varianten liggen op tafel, van alleen de top-tien omdraaien tot het volledige veld omdraaien. De startopstelling voor die sprintrace kan ook op twee verschillende manieren bepaald worden. Zo gaat het idee rond dat er niet eens meer gekwalificeerd worden, maar dat de opstelling op basis van de stand in wereldkampioenschap wordt gebouwd. In dat geval is er sprake van een reversed championship order.

Kritiek vanuit paddock

Het is niet gek dat F1 juist nu met deze ideeën komt. Red Bull-teambaas Christian Horner liet in Austin al weten dat volgens hem de sprintraces niet doen waarvoor ze bedacht zijn. "Ik denk dat je wat meer moet doen om spektakel te krijgen", noemt Horner. "Of je dan een reversed top-tien doet, of je kan meer punten toevoegen zodat het de moeite waard is voor de coureurs om er vol voor te gaan."

Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt ook dat er wat moet veranderen, maar ziet een reversed grid totaal niet zitten. "Ik ben conservatief op het gebied van racen", antwoordt de Oostenrijker op een vraag van Motorsport.com over dit idee. "Ik heb liever geen sprintraces dan dat je reversed grid races hebt. In junior klasses waar dit al het geval is volgt de sport het entertainment, terwijl volgens mij het entertainment de sport moet volgen."

Rudy van Buren over boordradio's Max Verstappen: "Het is gewoon vertrouwen dat wegbrokkelt"