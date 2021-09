F1 overweegt op zichzelf staande sprintraces in 2022

Dit weekend experimenteert de Formule 1 voor de tweede maal met het sprintraceformat. Op Monza wordt op zaterdagmiddag om 16.30 uur een race over honderd kilometer verreden. De top drie krijgt punten en de uitslag bepaalt de startvolgorde voor de Grand Prix van Italië op zondagmiddag.

Het Formule 1-management was na het eerste experiment op Silverstone zeer enthousiast. Er kwam wat meer kritiek uit de hoek van fans, rijders en teams, onder meer over de toewijzing van de pole-positie aan de winnaar van de sprintrace en niet aan de snelste man uit de kwalificatie. Men bekijkt nu wat er in 2022 verbeterd kan worden. Zo wordt overwogen om het kwalificatie-element weg te laten. Een slecht optreden in de sprintrace of een technisch probleem kan nu zeer kostbaar zijn voor de race op zondag. De F1 zoekt naar verbeteringen en overweegt een kwalificatie op vrijdag die de startgrid voor zowel de sprintrace als de Grand Prix bepaalt. De race op zaterdag gaat dan voornamelijk om de extra punten die te verdienen zijn. Met dit format zouden sprintraces op meerdere circuits mogelijk zijn, ook op banen waar inhalen lastig is zoals Monaco en Zandvoort.

F1 sportief directeur Ross Brawn liet weten dat de keuze voor zo’n ‘standalone’ sprintrace de belangrijkste afweging voor de wintermaanden is. “Dat wordt de voornaamste uitdaging, of we nog een stap kunnen maken en het een op zichzelf staande race kunnen maken”, zei Brawn in een exclusief interview met Motorsport.com. “We moeten bekijken hoeveel punten er worden uitgedeeld en hoe we de startopstelling bepalen. Moet het blijven zoals het is op de vrijdag? [Sergio] Perez ging de fout in tijdens de sprintrace op Silverstone en vergooide daarmee zijn kansen op zondag. Moet de kwalificatie op vrijdag dan de grid bepalen voor beide races? We kunnen een aantal dingen doen, en op een aantal manieren. Daar kijken we momenteel naar. Er liggen wat ideeën op tafel. We leggen ze voor aan de FIA en de teams en kijken dan verder.”

De Formule 1 neemt pas na de komende twee sprintraces in Italië en Brazilië een beslissing over de toekomst van het concept. Brawn laat echter weten dat men wil vasthouden aan één format, dus geen afwisseling tussen standalone-races en sprintraces die de startgrid bepalen: “Het wordt geen mix. Als we te veel gaan afwisselen wordt het verwarrend voor onze fans. Ik verwacht dus één format.”

Festiviteiten na de sprintrace

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de voor- en nadelen van het huidige format, heeft men besloten geen veranderingen door te voeren door de sprintrace in Monza. Wel worden de festiviteiten voor de top-drie veranderd. Dit heeft te maken met een evaluatie van de festiviteiten op Silverstone en het feit dat de fans op Monza in een veel kleiner gebied zijn geconcentreerd. In plaats van een ereronde op een open truck zoals op Silverstone vinden de festiviteiten rond de grid plaats. Brawn: “De race [op zondag] is het belangrijkste event, maar we willen wat leuks, relevants en respectvols op zaterdag. We gaan het dus aanpassen, iets ingetogener.”

F1-update: Het laatste nieuws uit Monza