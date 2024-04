F1 overweegt bocht 6 Melbourne aan te passen na zorgen coureurs

De FIA doet momenteel onderzoek naar het incident in bocht 6 van George Russell. De Mercedes-coureur was aan het jagen op Fernando Alonso, maar door turbulente lucht doordat Alonso vroeg van zijn gas ging en remde, verloor hij de controle en knalde hij tegen de bandenstapel aan. Het leek een onschuldige crash, maar Russell belandde uiteindelijk op zijn zij, midden op de baan. Motorsport.com heeft vernomen dat meerdere opties om de bocht aan te passen worden overwogen voor de Grand Prix van Australië van 2025. Een van de opties die overwogen wordt, is het aanpassen van de aard van de bocht door de grindbak te vervangen door een geasfalteerde uitloopstrook. Ook wordt gekeken naar het eventueel aanpassen van de baanafzetting in de bocht om te voorkomen dat auto's kunnen terugstuiteren op de baan, zoals bij Russell het geval was.

Meerdere coureurs hebben hun zorgen geuit over de veiligheid in deze snelle bocht naar rechts. Alexander Albon crashte er in 2023 al en ging er dit jaar opnieuw de muur in nadat hij te hard over de kerbstones reed en vervolgens de controle verloor. Bocht 6 was juist al aangepast voordat de F1 weer in Australië terugkeerde in 2022. Het circuit bood namelijk te weinig actie en dus besloot de organisatie om meerdere plekken aan te pakken, waaronder bocht 6. Deze werd verbreed en werd daardoor een stuk sneller dan voorheen.

Coureurs hadden al na de tweede vrije training bij de rijdersbriefing aangegeven dat bocht 6 aangepast zou moeten worden. Oscar Piastri geeft voorafgaand aan de Grand Prix van Japan aan dat het al voor het raceweekend 'een beetje een discussiepunt' was. "Misschien zijn er een aantal zaken die we kunnen verbeteren", zegt Piastri. "We hebben een aantal incidenten gezien waarbij auto's terug de baan op stuiteren. Daar hebben we het over gehad en ik vind dat het aangepakt moet worden. Misschien [moet] de hoek van de muur of zelfs de snelheid van de bocht [aangepast worden]. Het is nu duidelijk een behoorlijk snelle bocht. We hebben het er met de FIA over gehad en zullen wel zien wat er gaat gebeuren. Maar er zijn nu waarschijnlijk te veel crashes geweest waarbij een auto midden op de baan beland is om er niets aan te doen."

Kerbstone aanpakken

Russell zelf plaatst wel een kanttekening. Hij noemt bocht 6 in de huidige staat namelijk 'geweldig, waarschijnlijk een van de beste bochten' van het circuit. "Ik zou dus niet willen dat die bocht veranderd wordt", aldus de Mercedes-coureur. "Maar het gaat niet alleen om die bocht. Alle circuits hebben wel bandenstapels op bepaalde plekken staan waardoor je terug de baan op kan komen. Dat is natuurlijk niet goed. Maar we willen geen grote uitloopstroken, we willen geen [geasfalteerde] uitloopstroken. Alleen al de positie van die muur, zelfs als die dichter bij de baan staat maar wel in lijn met het circuit, zorgt het ervoor dat je tenminste niet op de racelijn stuitert."

Albon wijst vooral naar de kerbstones, waardoor hij in VT1 de controle verloor en zijn Williams FW46 afschreef. Als gevolg van die crash moest Williams het weekend met één auto vervolgen. "Zeker nu de auto's zo laag zitten, gaat de auto de lucht in als je te ver over de kerbstone gaat en het tweede deel - een soort helling - pakt. Er zijn dus twee dingen die beter zouden kunnen", doelt hij op de baanafzetting en de kerbstones.

Carlos Sainz, die de race won, is ook van mening dat bocht 6 geëvalueerd moet worden. "Dat heb ik al in de laatste rijdersbriefing gezegd. Het is niet de eerste keer dat daar een auto weer terug de baan op komt na een crash. Het is een blinde bocht waar we 250 kilometer per uur rijden. Ik ben gewoon niet blij met de laatste paar incidenten die we in deze bocht hebben gezien, ook in andere categorieën. Het geeft me gewoon geen goed gevoel. Het is een geweldige bocht, begrijp me niet verkeerd. Ik vind het geweldig om er in een kwalificatieronde te rijden. Maar als het op de race aankomt, dan zijn er gewoon te veel voorbeelden geweest van auto's die terugkwamen op de baan - en het is daar heel smal. Het is gewoon een bocht die opnieuw nader bestudeerd moet worden."