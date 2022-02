F1 overtuigd van nieuwe regels: "Teams steken er geen stokje voor"

2022 moet een 'nieuw tijdperk' inluiden, zoals de Formule 1 dat zelf noemt. Het verlaagde budgetplafond zal de uitgaven van teams dichter bij elkaar brengen, terwijl het nieuwe reglement de amusementswaarde naar een hoger plan moet tillen. Met het grondeffect als de voornaamste manier om downforce te genereren, wil de Formule 1 het effect van vuile lucht - waar een achterliggende auto last van heeft en downforce door verliest - terugdringen.

Het klinkt nobel, maar in hoeverre werkt dat in de praktijk? Achter de auto moet de vuile lucht minder in volume zijn en ook meteen omhoog worden gedirigeerd, zodat een opponent er minder hinder van ondervinden. Maar wat als teams die luchtstroom anders weten te maken en de achterliggende auto toch een hak kunnen zetten? "Als het volgen al moeilijker wordt dan door ons bedacht, komt dat alleen maar doordat teams de eigen auto proberen te verbeteren. Ik denk niet dat teams bewust op zoek gaan naar mogelijkheden om de luchtstroom te verstoren en dus naar manieren om het volgen moeilijker te maken", laat Brawn op een vraag van Motorsport.com weten.

"Teams hebben daar ook niet eens genoeg tijd en genoeg middelen voor", doelt hij op het budgetplafond en het aero handicap-systeem. "De middelen die ze wel hebben, moeten ze allemaal inzetten om de eigen rondetijd te verbeteren. In mijn optiek gaat het niet gebeuren dat ze anderen bewust een hak zetten met het dirigeren van vuile lucht." Dat laatste betekent overigens niet dat alles wat nu op papier staat ook in de praktijk uitkomt. Toch weet Brawn nagenoeg zeker dat het nieuwe reglement een stap voorwaarts zal zijn. "Doordat teams het eigen pakket optimaliseren kan het inderdaad zo zijn dat niet alles een schot in de roos blijkt, maar zelfs dan gaan we er nog enorm op vooruit. De vorige auto's waren namelijk verschrikkelijk om te volgen."

Aerodynamisch specialist Jason Sommerville voegt toe dat de Formule 1 bij het opstellen van de nieuwe regels ook niet over één nacht ijs is gegaan. "Nee, sterker nog: wij zijn al vier jaar bezig om de luchtstroom achter een auto zo goed mogelijk te begrijpen. Laatst hebben we ook nog met één van de topteams gezeten en direct gevraagd hoe de luchtstroom achter hun auto eruitziet. Ik ben best opgelucht dat de conclusies tot nu toe positief zijn. Het werk dat teams tot dusver hebben gericht, levert bij lange na niet zo veel vuile lucht op als bij de vorige generatie F1-auto's."