F1 komt met uitsluitsel over rookie sprint in 2024

De afgelopen weken leken de seinen voor een rookie sprintrace na het huidige Formule 1-seizoen tijdens de testdagen in Abu Dhabi op groen te springen, maar woensdagavond kwam naar buiten dat dit jaar toch te vroeg komt. Het plan wordt wel door alle F1-teams gesteund, maar de conclusie na de bijeenkomst van de F1 Commission op woensdag is dat een race organiseren in 2024 niet haalbaar is. Wel wordt er gekeken of in 2025 wel een dergelijk evenement opgetuigd kan worden.

Het idee was dat alle tien de teams hun eigen coureur zouden afvaardigen. Dat moest een coureur zijn die niet meer dan twee F1 Grands Prix gereden had. Het programma zou op donderdag afgewerkt worden en bestaan uit een korte kwalificatie, waarna de rijders zouden gaan racen. De Pirelli-tests die gepland staan voor die dag zouden om de race en de kwalificatie heen gebouwd worden.

Eerder op de woensdag kwam de column van Helmut Marko naar buiten waarin hij juist aan leek te kondigen dat zo'n race dit jaar wel georganiseerd zou worden. De Oostenrijker had zelfs al Isack Hadjar en Ayumu Iwasa als potentiële deelnemers naar voren geschoven. Het plan van de Red Bull-adviseur moet nu dus een jaar in de koelkast.

Regels 2026 aangepast

Naast het voorlopig niet organiseren van een rookie sprint is er ook veel gesproken over de regels in 2026. Zo zijn er een aantal wijzigingen in het technische reglement aangebracht op het gebied van performance, aerodynamica en veiligheid. Hoe die veranderingen er precies uit zien is niet bekend, maar de FIA noemt wel dat de aerodynamische prestaties van de auto's flink toenemen met deze ingreep. Dat aspect is een veelbesproken onderwerp, want uit verschillende hoeken komt fikse kritiek op de aerodynamische regels in 2026.

Niet alleen de technische, maar ook de sportieve en financiële regels voor in 2026 zijn besproken. De sportieve reglementen zijn opnieuw opgesteld met als doel om ze wat simpeler te maken. Opvallend is dat er voor 2026-seizoen drie keer drie testdagen zijn, in plaats van de huidige twee keer drie. De teams krijgen deze ruimte vanwege de uitdagingen die de renstallen met de nieuwe krachtbronnen verwachten. Op financieel vlak wordt er gesproken over een evolutie van de huidige set regels. Het doel van de FIA is om een gelijk speelveld te creëren.

De aanpassingen van het technische, sportieve en financiële regels zijn nog niet definitief. Op 17 oktober gaat het World Motor Sport Council van de FIA deze voorstellen goed- of afkeuren. Daarna worden ze pas definitief.