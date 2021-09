F1-organisatie onbezorgd over gebrek aan inhaalmogelijkheden Zandvoort

Over drie dagen beginnen Max Verstappen en co in Zandvoort aan de vrije trainingen voor de Dutch Grand Prix. Zij zullen zich waarschijnlijk vooral op de kwalificatie gaan focussen, want inhalen op het bochtige duinencircuit is allesbehalve eenvoudig met de huidige generatie Formule 1-auto’s. Het behalen van een goede startpositie zou dus wel eens cruciaal kunnen zijn voor een goed resultaat op zondag. De organisatie van het kampioenschap hoopt niettemin op een mooie race.

“De verwachtingen zijn hooggespannen”, zegt Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1, tegenover onder andere Motorsport.com. “Want we gaan naar een plek waar we ongetwijfeld heel veel oranje shirts gaan zien. Het is een nieuw evenement waar met veel spanning naar wordt uitgekeken. Laten we hopen op een mooie race voor alle fans van de Formule 1, na wat een moeilijke zondag voor iedereen was.” De Grand Prix van België draaide afgelopen weekend uit op grote sof, doordat de coureurs alleen maar een paar ronden achter de safety car konden rijden vanwege aanhoudende regenval.

Het circuit van Zandvoort is speciaal voor de Formule 1 flink opgeknapt. Ook zijn een paar bochten onder handen genomen om meer inhaalkansen te creëren. Zo is de Arie Luyendykbocht voorzien van een banking, zodat de coureurs er volgas doorheen kunnen om aan het einde van het rechte stuk een inhaalpoging te kunnen wagen bij de Tarzanbocht. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er voor de Luyendyk-bocht al een DRS zou beginnen, maar door die plannen is een streep gegaan. Veel coureurs vragen zich af of de gedane aanpassingen genoeg zijn dat er daadwerkelijk beter kan worden ingehaald. Domenicali deelt de zorgen hierover echter niet. “Tot op heden niet”, antwoordde de Italiaan op de vraag van Motorsport.com of hij ongerust is dat er niet genoeg inhaalacties zullen zijn in Zandvoort. “Laten we hopen dat het een hele mooie race wordt.”

Het Formule 1-weekend in Zandvoort begint vrijdag om 11.30 uur met de eerste vrije training. Zowel de kwalificatie op zaterdag als de race op zondag begint om 15.00 uur.

Video: Autosportfotograaf Frits van Eldik over de Dutch GP op Circuit Zandvoort