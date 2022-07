F1 Oostenrijk 2022: De laatste technische foto's uit de pitstraat

Mercedes W13 neus en voorvleugel Foto: Giorgio Piola

Een verzameling voorvleugels buiten de pitbox van Mercedes wacht op de start van de actie.

Mercedes W13 voorvleugel Foto: Giorgio Piola

Mercedes maakt in Oostenrijk gebruik van de nieuwe endplate die in Silverstone werd geïntroduceerd, met de lagere vin aan de zijkant om de lucht te sturen. Op deze foto zie je ook de adjuster om de flappen van de vleugel af te stellen. Deze is aan de buitenkant bevestigd, met als doel een kleine aerodynamische rol te spelen.

Mercedes W13 detail Foto: Giorgio Piola

Detailopname van de spiegel en de vele vinnetjes daaromheen, bedoeld om de lucht op de juiste wijze naar achteren te leiden.

Mercedes W13 detail Foto: Giorgio Piola

Een uniek kijkje in de sidepod op het moment dat het bodywork nog niet gemonteerd is. Onder de inlaat zie je nog net de onderste side impact spar naar buiten piepen.

Mercedes W13 remtrommel Foto: Giorgio Piola

Het lijkt erop dat Mercedes sinds Silverstone het ontwerp van de voorste remtrommel heeft aangepast. In plaats van een gesloten variant, kiest men nu voor een meer open trommel waarbij de lucht ruimte heeft om binnenin en tussen de remtrommel en de velg te stromen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de uitwisseling van warmte tussen de remmen en de velg, iets wat onder het voorgaande reglement van groot belang was voor het bandenmanagement.

Mercedes W13 remtrommel Foto: Giorgio Piola

Nog een blik op de remconfiguratie van de W13, waarbij goed te zien is hoe de verschillende oppervlakken samenkomen en in elkaar overlopen om hete lucht de ruimte te geven.

Red Bull Racing RB18 achtervleugel Foto: Giorgio Piola

Een mooie blik op de achtervleugel van de Red Bull RB18. Het team maakt gebruik van een enkele steunpilaar in het midden, die om de uitlaat heen geplaatst is. Zie ook de endplates, die aan de bovenkant een stuk breder zijn en naar beneden smaller aflopen.

Red Bull Racing RB18 remtrommel Foto: Giorgio Piola

De RB18 wordt voorzien van gesloten remtrommels aan zowel de voor- als achterzijde.

Mercedes W13 detail Foto: Giorgio Piola

De monteurs van Mercedes dragen een vloer naar binnen.

Ferrari F1-75 remtrommel Foto: Giorgio Piola

Zonder de remtrommel bevestigd, zien we mooi de luchtkanalen en de remschijf van de Ferrari F1-75.

Ferrari F1-75 remtrommel Foto: Giorgio Piola

Detailopname van de remconfiguratie. Hier zie je ook mooi de vleugeltjes aan de binnenzijde om de lucht de gewenste richting op te sturen.

McLaren MCL36 detail Foto: Giorgio Piola

Een close-up van de interne elementen bij de voeten van de McLaren-coureurs, waaronder de remcilinders, stuurinrichting en delen van de ophanging.

McLaren MCL36 detail Foto: Giorgio Piola

Overzicht van de achterkant van de MCL36, inclusief de sterk aflopende sidepods, de lepelvormige achtervleugel en de remconfiguratie met de koelkanalen.

Alpine A522 neus Foto: Giorgio Piola

De neus van de Alpine A522 zonder omringend bodywork. Vooraan zie je de kleine opening waardoor lucht richting de coureur stroomt ter verkoeling.

Alpine A522 detail Foto: Giorgio Piola

Een mooi beeld van de vloer van de Alpine en de grote openingen die richting de tunnel leiden.

Alpine A522 remtrommel Foto: Giorgio Piola

Alpine maakt gebruik van een lange maar smalle luchthapper ter koeling van de remmen. De handen van deze monteur laten ook zien dat er ruimte zit tussen de grote verticale vin en de koelopening. Zo wordt de lucht tussen de vin en de zijkant van de band beter gestuurd.

Alpine A522 remtrommel Foto: Giorgio Piola

Binnenin de remtrommel zien we een behuizing van de remklauw, in het geval van Alpine gepositioneerd op 3 uur. De druppelvormige openingen zorgen voor de warmtetransfer.

AlphaTauri AT03 remtrommel Foto: Giorgio Piola

De voorremconfiguratie van AlphaTauri geeft ons een aardig beeld hoe de luchtstroom loopt tussen de verschillende componenten. Zie ook de tape voor de opening om minder lucht naar binnen te laten komen.

Aston Martin AMR22 remtrommel Foto: Giorgio Piola

Hier zien we de skeletachtige remklauw op de Aston Martin AMR22. Net als bij Alpine is de remklauw op 3 uur gepositioneerd. Het geheel is voorzien van openingen om de lucht doorheen te laten stromen voor de warmteoverdracht richting velg.

Aston Martin AMR22 remtrommel Foto: Giorgio Piola

De remklauw aan de achterzijde is op 6 uur gepositioneerd, en ook hier zien we een grote opening voor de koeling.

Alfa Romeo Racing C42 detail Foto: Giorgio Piola

De lepelvormige achtervleugel van de Alfa Romeo C42. In tegenstelling tot Red Bull zien we hier twee centrale steunpilaren.

Alfa Romeo Racing C42 voorvleugel Foto: Giorgio Piola

Bovenaanzicht van de voorvleugel van de C42. De elementen tussen de verschillende flappen zijn zorgvuldig geplaatst om invloed te hebben op de luchtstroming.

Williams FW44 achtervleugel Foto: Giorgio Piola

De Williams achtervleugel, met een subtiele welving aan de onderzijde van de onderste flap. Het team uit Grove heeft ook gekozen voor een enkele centrale steun.