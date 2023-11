Aanleiding voor dit besluit is het onderzoek van de FIA na de Grand Prix van Qatar, waar meerdere coureurs fysieke klachten ervoeren tijdens de race. Het was toen 31 graden, maar door de hoge luchtvochtigheid en weinig wind was het zweten geblazen voor de coureurs. Na een vergadering van de F1 Commission in Abu Dhabi zijn plannen voor een kleine luchthapper, waarvan de opening waarschijnlijk onder de auto geplaatst zal worden om zo direct de lucht naar de cockpit te geleiden, goedgekeurd voor 2024.

De FIA heeft echter nog meer stappen onthuld om een herhaling van een situatie als in Qatar, waar Logan Sargeant zich genoodzaakt zag om uit te vallen omdat hij zich niet fit voelde, te voorkomen. Nikolas Tombazis, de directeur single seaters van de FIA, geeft aan dat er een procedure klaarligt dat als de omstandigheden 'extreem' verklaard worden – wat dan gebeurt op basis van een combinatie van de temperatuur, luchtvochtigheid en lay-out – de FIA een noodverklaring kan afgeven om de coureurs te helpen.

Mocht zo'n situatie uitgeroepen worden, dan wordt het minimumgewicht voor de auto's verhoogd. De teams moeten dat extra gewicht gebruiken voor apparatuur om de coureurs af te koelen. "Dit zal een extra beetje gewicht aan de auto's toevoegen, waarschijnlijk iets van twee kilogram", legt Tombazis uit. "Dat zal verplicht zijn om de coureur te koelen. Dat maakt dus oplossingen als koelvesten mogelijk."

Aangezien de F1-teams zoeken naar elk beetje performance, is twee kilogram behoorlijk veel. Deze noodmaatregel zou de deur open zetten voor de teams om de extra ballast strategisch in de auto te plaatsen, in plaats van deze te gebruiken voor koelapparatuur. Tombazis vreest daar niet voor, aangezien dat volgens hem niet logisch zou zijn. "We moeten de details nog uitwerken, maar we willen duidelijk maken dat dit niet iets is dat je kunt gebruiken voor een of ander louche voordeel", benadrukt hij. "Het is echt de bedoeling dat dit [voor koeling] gebruikt wordt en dat is verplicht. Je kunt dus wel extra gewicht toevoegen aan het zitje, maar dan ben je een beetje dom. In Qatar zagen we coureurs richting het einde van de race fouten maken. Het is dus duidelijk niet in het belang van het team [om dat te negeren]."

Ontwerp van luchthapper

Het idee van de luchthapper zelf is niet nieuw. Deze was oorspronkelijk gepland voor dit jaar, maar dat ging niet door omdat één team bezorgd was om de aerodynamische implicaties van deze ingreep. Tombazis stelt dat de luchthapper vrij klein zal zijn en bagatelliseert suggesties dat het een verschil in performance kan opleveren. Gevraagd hoe deze luchthapper er ongeveer uit zou moeten zien, antwoordt Tombazis: "In ieder geval geen snorkel! Het is eigenlijk een gleuf en iets wat zij volgens mij onder het chassis kunnen plaatsen."

"De reden dat er in het verleden bezwaren tegen waren, was omdat mensen bang waren dat het grenslagen weg zou zuigen en gebruikt zou kunnen worden voor een soort indirect aerovoordeel. Mensen verzonnen verschillende, lichtelijk paranoïde hypotheses over waar het voor gebruikt zou kunnen worden. Maar het gaat er gewoon om dat deze luchthapper in een bepaald gebied toegestaan wordt en het vaststellen van maximale afmetingen ervan."