F1 nog steeds lijnrecht tegenover FIA over komst elfde F1-team

Het is in de Formule 1-paddock al langer onderwerp van gesprek: komt er een elfde team op de grid te staan? Eerder dit jaar opende de FIA het proces voor geïnteresseerde partijen om zich te melden. Op basis van documenten oordeelt het bestuursorgaan vervolgens of het serieuze kandidaten zijn, of dat zij afvallen. Het is echter niet alleen aan de FIA om een eventueel nieuw Formule 1-team toe te laten. Ook Formule 1-eigenaar Liberty Media en de Formule 1-teams moeten wat in het voorstel zien, maar stellen zich voorlopig nog niet open op.

Volgens de huidige reglementen kunnen er maximaal twaalf Formule 1-teams deelnemen, al zitten de huidige tien er vanwege de financiële gevolgen daarvan - een verwatering van het prijzengeld - niet te springen om een team als Andretti Autosport of Hitech. FIA-president Mohammed Ben Sulayem ziet het echter als een plicht van het bestuursorgaan om potentiële kandidaten te verkennen en zou er binnen nu en vier tot zes weken meer nieuws moeten komen over de mogelijke komst van een nieuw Formule 1-team.

Formule 1-baas Stefano Domenicali herhaalde onlangs dat hij het nut van een elfde F1-team niet inziet en daarmee staan de F1 en de FIA lijnrecht tegenover elkaar in deze kwestie. Domenicali vertegenwoordigt met zijn mening de meeste teams in de Formule 1-paddock en Liberty Media-CEO Greg Maffei. "Volgens mij zit er weinig verschil tussen mijn mening en die van Stefano: we hebben tien geweldige teams en zijn erg enthousiast over wat zij doen", zegt Maffei in een gesprek met Wall Street-analisten. "Er was een proces om meer teams toe te voegen, maar de lat ligt erg hoog. Het is onduidelijk wat voor waarde een elfde team zou toevoegen. Onder de andere teams heerst ook veel onzekerheid over een elfde team. We hebben er met de FIA productieve gesprekken over gevoerd. Zijn we het altijd met elkaar eens? Nee. We bespreken het en hopelijk komen we er uit."

Concorde-verdrag

Domenicali benadrukt dat er een overeenkomst bereikt zal worden met de FIA over een elfde team. Volgens de F1-baas zou dat antwoord al volgende maand kunnen komen. "De FIA is het proces begonnen, zoals het hoort", zegt Domenicali. "We wachten op de uiteindelijke conclusie. Maar zoals altijd zullen we in deze discussie tot een overeenkomst komen. Zoals [Maffei] zei is de waarde van de teams en de business vandaag de dag zeer, zeer sterk. Dat besluit, de informatie, komt erg snel. Ik zou zeggen dat dat in de maand september zal gebeuren."

Domenicali onthult daarnaast dat de gesprekken over het nieuwe Concorde-verdrag, dat vanaf 2026 van kracht gaat, begonnen zijn. "De gesprekken gaan door omdat het momentum van de sport zo geweldig is. Natuurlijk hebben we geen haast, maar ik zou zeggen dat het allemaal naar een positieve conclusie leidt, voor zowel de teams als de FIA."