F1 nog in gesprek over openstaande plek op racekalender 2021

In de oorspronkelijke plannen voor 2021 zou de Formule 1 voor het eerst een bezoek brengen aan het Vietnamese Hanoi, nadat de GP van Vietnam in 2020 werd afgelast vanwege het coronavirus. Maar toen de sport de voorlopige kalender voor volgend jaar presenteerde, ontbrak de race op het schema dat in totaal 23 evenementen telt. Van een van die evenementen, tussen 23 en 25 april, is nog niet duidelijk waar die gaat plaatsvinden. Wel is duidelijk dat het de plek betreft die Vietnam eigenlijk had moeten innemen.

Is de Grand Prix van Vietnam dan helemaal van de baan? Formeel nog niet helemaal, stelt Chloe Targett-Adams. Zij is directeur racepromotie bij de Formule 1 en stelt dat de gesprekken met de promotor van het evenement in Hanoi nog gaande zijn. “We zullen op een alternatieve locatie racen als dat nodig is, maar de gesprekken met Vietnam blijven lopen”, zei ze tegenover Racefans. “We hebben een aantal opties vanwege het proces dat we dit jaar doorlopen hebben. We zullen iedereen op de hoogte houden, hopelijk nog voor het einde van het jaar.”

Daar waar er nog onduidelijkheid heerst over wat er met de Vietnamese Grand Prix gaat gebeuren, is er wél zekerheid voor Interlagos. Het circuit in Sao Paulo is al decennia de thuishaven van de Braziliaanse GP, maar er waren plannen om de race naar Rio de Janeiro te laten verhuizen. Dat is nu van de baan, hoewel de contracten volgens Targett-Adams nog niet zijn ondertekend. “Brazilië is voor ons een hele belangrijke markt met miljoenen fans. Er deed zich een kans voor om het contract met Sao Paulo te vernieuwen, dus ze staan onder voorbehoud van een nieuw meerjarig contract op de kalender. Volgend jaar gaan we daar dus racen.”

Drie sleutelelementen in keuze voor locaties

Volgens informatie van Motorsport.com is Vietnam overigens al wel grotendeels uit beeld voor de organisatie van een Grand Prix in 2021. Dat betekent dat er gezocht moet worden naar een ander circuit dat de lege plek gaat invullen. In dat selectieproces spelen drie elementen een belangrijke rol, benadrukt Targett-Adams. “De eerste factor is natuurlijk het racen zelf. We moeten ergens naartoe waar we spectaculaire races gaan hebben en dat goed gaat werken wat betreft het verkrijgen van het competitieve element”, vertelde ze.

“Opbrengsten zijn ook belangrijk. Het moet commercieel werken, niet alleen voor de televisiefeed, maar voor het gehele ecosysteem en de verschillende commerciële kansen die op die locatie kunnen ontstaan. Het derde punt, en misschien nog wel belangrijker, is bereik. We hebben er geen geheim van gemaakt dat we onze fanbase willen laten groeien. We zijn enorm gelukkig dat wij wereldwijd een half miljard fans hebben, maar dat willen wij wereldwijd laten groeien. Dus wij moeten locaties vinden en we hebben locaties gevonden in het verleden, maar we blijven ook racen op plekken die het meest historisch zijn, zoals Silverstone. Die locaties kunnen fans aantrekken, waardoor wij onze fanbase kunnen laten groeien en het grootst mogelijke bereik kunnen realiseren.”