Kan F1 nieuwe merken binden? "Draait om een fris imago"

De Formule 1 kent momenteel vier motorleveranciers, maar zal er eind 2021 één kwijtraken. Red Bull zal idealiter in eigen beheer doorgaan met het Honda-project, maar strikt genomen vertrekt het Japanse merk. Het maakt dat de nieuwe Formule 1 CEO graag een nieuw merk bindt. Dat lijkt door de economische gevolgen van COVID-19 bijna uitgesloten, maar Domenicali bekijkt het liever positief. "Het goede nieuws is juist dat er nog altijd mensen en bedrijven, ook belangrijke bedrijven, begrijpen welke waarde het platform van de Formule 1 kan hebben."

Daarvoor moet de Formule 1 in ieder geval een vooruitstrevende (motor-)techniek te bieden hebben, al gaat het volgens Domenicali verder dan dat. "De technologie is belangrijk, maar daar draait het zeker niet alleen om. De toegevoegde waarde van de Formule 1 voor een automerk gaat verder. Eén van de grootste uitdagingen van deze tijd is om een jong en fris imago te krijgen. Dat is eigenlijk een gevecht tussen oudere merken aan de ene kant en nieuwe spelers in moderne vormen van mobiliteit aan de andere kant. Juist op dat vlak denk ik dat merken de Formule 1 erg goed kunnen gebruiken. F1-deelname kan net het frisse imago opleveren dat ze nodig hebben voor de toekomst", laat hij in gesprek met Sky Sports F1 weten.

Daarbij denkt de Italiaan ook aan het bereiken van jongere doelgroepen. De zichtbaarheid van de Formule 1 op online platformen en sociale media is daarbij van groot belang. "Misschien waren de traditionele media, bijvoorbeeld partijen die de Formule 1 op TV uitzenden, in het begin nog wat een terughoudend over projecten die we in de voorbije jaren hebben opgezet - zoals de serie op Netflix. Maar uiteindelijk heeft dat goed uitgepakt voor beide partijen, het één heeft het ander juist versterkt. Jongeren zijn nu eenmaal op verschillende manieren betrokken bij de sport. Dat betekent dat we een holistische aanpak moeten hebben om geen kans onbenut laten", zo vervolgt Domenicali.

"We bekijken dus continu hoe we ons raceformat aantrekkelijk kunnen houden en ook hoe we dat format zo goed mogelijk kunnen presenteren. De meningen van teams zijn daarbij belangrijk, maar die van andere betrokkenen ook zeer zeker. Ik kan zeggen dat we al meerdere meetings hebben gepland om alle kansen te kunnen benutten." Als de sport met z'n tijd meegaat en inderdaad een jonge doelgroep weet te binden, heeft Domenicali - ondanks de huidige crisis - vertrouwen in het aantrekken van nieuwe merken.