F1 wil met nieuwe bestuursvorm beter omgaan met 'grijze gebieden'

De grote veranderingen in 2021 vormen een kans voor de verschillende teams om een grote stap naar voren te zetten, maar tegelijkertijd ook een risico om de plank mis te slaan. Ross Brawn denkt in zo'n geval graag terug aan zijn eigen succesverhaal in 2009, toen hij met een uiterst slim staaltje ingenieurswerk (onder meer met de dubbele diffuser) de wereldtitel binnenhaalde.

Inmiddels is Brawn als sportief directeur werkzaam bij de Formule 1 en wil hij juist voorkomen dat dergelijke scenario's opnieuw voorkomen. Daarvoor heeft hij met zijn team een andere bestuursstructuur bedacht. Dit houdt concreet in dat de benodigde unanimiteit in 2021 van de baan is. Er komt in een structuur met dertig stemmen voor in de plaats: tien stemmen voor de teams, tien voor de Formule 1-organisatie en nog eens tien voor de FIA. Met een meerderheid van 25 stemmen kunnen voorstellen vervolgens worden doorgedrukt of veranderingen worden doorgevoerd. Bij wijzigingen op zeer korte termijn is een 'supermeerderheid' van 28 stemmen nodig.

Stel dat er twee teams zijn die een manier hebben gevonden om bepaalde regels te omzeilen, dan kunnen concurrenten de krachten dus bundelen met de FIA en Formule 1 om bepaalde spelregels anders te formuleren. "In het verleden moesten de teams het daarvoor allemaal met elkaar eens worden. We streven nu naar een bestuursvorm waarmee we veel sneller kunnen handelen dan op dit moment. Als teams in de toekomst dus een maas in de reglementen vinden, kunnen ze daar voor de volgende race al in worden tegengehouden. Zoiets is nu helemaal niet mogelijk", aldus Brawn.

"Als een team met kop en schouders boven de rest uitsteekt door een idee waar nog niemand eerder op is gekomen, en dat idee het hele principe van wat we proberen te doen kapotmaakt, dan kan het bestuursorgaan met genoeg steun van de overige teams hierop reageren. Dit is een heel andere filosofie", voegt de sportief directeur eraan toe. "Wat er dan gebeurt, is dat degene die zo'n grijs gebied ontdekt zichzelf afvraagt: 'Wil ik hiervan gebruikmaken met het risico dat het gestopt wordt, of wil ik de FIA er vooraf over inlichten omdat het wellicht niet zo bedoeld was?'"

Brawn gelooft niet dat de nieuwe structuur een blok aan het been is voor teams die op zoek zijn naar innovatie. Volgens hem zullen regelwijzigingen er alleen komen als duidelijk is dat teams een grijs gebied ongewenst hebben benut. "We willen dat mensen die de reglementen begrijpen het allerbeste zijn in wat ze doen. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat de FIA niet zomaar iemand straft voor een goed idee. Maar dat is wel subjectief. Is een geweldig idee bijvoorbeeld dat iemand een komma op de verkeerde plek heeft gezet in de reglementen, hetgeen betekent dat een advocaat het op meerdere manieren kan opvatten? In mijn ogen is dat het niet. Wat het wel is: realiseren wat er wordt bedoeld en daar zo optimaal mogelijk mee omgaan. Die lijn is dun, maar het F1-bestuur heeft in mijn ogen een cruciale rol in dat proces."

Met medewerking van Jonathan Noble