Nadat motorleverancier Honda aankondigde dat het aan het einde van 2021 de Formule 1 zou gaan verlaten, is Red Bull Racing druk in de weer geweest met de oprichting van haar eigen motorendivisie in Milton Keynes. Voor die nieuwe afdeling heeft de renstal al een aantal grote namen weten te strikken, waarvan er ook een paar de overstap maken vanuit Mercedes. Zo werd in april vorig jaar al de komst van Ben Hodgkinson aangekondigd. Hij moet bij Red Bull Powertrains de rol van technical director op zich nemen, maar vanwege zijn contract bij Mercedes was het lang onduidelijk wanneer de formatie van Toto Wolff hem zou laten gaan.

Overeenkomst

Na een intens duel om de wereldtitel hebben Mercedes en Red Bull van de winterstop gebruik gemaakt om een akkoord te bereiken omtrent de overstap van Hodgkinson. “Mercedes F1 en Red Bull F1 hebben vandaag een akkoord bereikt omtrent de aanstelling van Ben Hodgkinson”, laten beide teams vrijdagavond weten in een korte verklaring. “Als onderdeel van die overeenkomst zal Ben, die zich in augustus 2001 bij Mercedes voegde, vanaf 24 mei 2022 de overstap mogen maken naar Red Bull Powertrains.”

Hodgkinson heeft ruim 20 jaar gewerkt op Mercedes’ motorenafdeling in het Britse Brixworth. Sinds 2017 stond hij bij Mercedes’ High Performance Powertrains aan het roer van de mechanical engineering-afdeling. Hij is een van de zes werknemers waarvan vorig jaar bekend werd dat ze vanuit Mercedes de overstap maken naar Red Bull Powertrains. Zo zal Mercedes’ head of manufacturing Steve Blewett bij Red Bull aan het roer komen te staan van de Power Unit Production-afdeling en gaat Omid Mostaghimi (electronics teamleider bij Mercedes) bij Red Bull de scepter zwaaien over de tak die verantwoordelijk gaat zijn voor de electronica en het ERS-systeem van de krachtbron. Pip Clode (hoofd mechanical design ERS), Anton Mayo (hoofd power unit design ICE) en Steve Brodie (hoofd ICE Operations) zijn de andere drie namen waarvan bekend is dat ze vanuit Mercedes de overstap maken naar het team van Max Verstappen en Sergio Perez.